Jön a 30 km/órás sebességkorlátozás Terézvárosban

„Hamarosan Terézváros minden utcájában, ahol nem jár BKK-járat, 30-as sebességkorlátozást vezetünk be, amit fizikai korlátokkal is biztosítani fogunk. Graz jó példával járt elöl: egy hasonló intézkedés után átlagosan három decibellel lett csöndesebb a város, a nitrogén-oxid-koncentráció pedig negyedével esett vissza, a gyalogos és biciklis közlekedés pedig vonzóbb alternatívává vált” – jelentette be Soproni Tamás terézvárosi polgármester. Azt még nem tudni, mikor szerelik fel a fekvőrendőröket és mikor lép életbe a szabályozás.

Soproni Tamás Fotó: botost/444.hu

A Város és Mobilitás Intézet szerint a 30 km/órás korlátozás kevesebb halálos balesettel, alacsonyabb zajjal, biztonságosabb kerékpározással és kevesebb dugóval jár. Az Európai Parlament szerint szigorúbb közlekedésbiztonsági intézkedésekkel, például sűrűn lakott 30 km/órás sebességkorlátozással szüntethetők meg 2050-re a halálos közúti balesetek az EU-ban, az erről szóló állásfoglalást az összes magyar képviselő, még a fideszesek is megszavazták – írja a Telex.