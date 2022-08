A Fidesz válasza az ellenzéki javaslatokra: Gyurcsány készülődik

„Gyurcsány megmondta, hogy újra készülődik, vissza akar térni a hatalomba és ehhez most ismét össze is terelte az összes kis tagozatát.”

Ez a Fidesz válasza az ellenzéki pártok mai közös nyilatkozatára, amiben rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeztek a megszorítások miatt, és javaslatokat tettek a megélhetési válság enyhítésére. A javaslatokról részletesen itt számoltunk be.

A Fidesz a javaslatok tartalmára nem reagált, ugyanakkor azt írták: „a választások után szétesett és egymásnak eső baloldali pártok mostanra szolgaian azt csinálják, amit Gyurcsány Ferenc mond nekik, és neki készítik elő a terepet”. Közölték: ha a baloldalon múlna, a háború és a szankciók miatt kialakult gazdasági és energiaválság már elsöpörte volna Magyarországot, írja az MTI.

És annak ellenére, hogy a kampányígéreteiktől alapvetően eltérő intézkedéseket jelentettek be az elmúlt hetekben, most is megismételték a kampányban elhangzott szlogenjeiket: szerintük „a baloldal háborúba akarja sodorni az országot és a háború árát is teljesen az emberekkel fizettetnék meg”.