Ha van rajta ársapka, akkor azért

Jó reggelt és jó kedélyt kívánok az újabb hőhullámmal kecsegtető héthez. Itt az ideje felfűteni a szaunát, csak ne kerülne oly' sokba az áram!

4 fontos cikk:

Úgynevezett kormányinfó

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Azt már megszokhatták a Zemberek, hogy ígéreteit nem tartja be, miközben újabb és újabb megszorításokat jelent be a kormány. De azt továbbra is nehéz érteni, miért ennyire előkészítetlenek a rendeletek és ilyen silány minőségűek a szabályok.

Csütörtökön a Fidesz szóvivője kényszeresen ismételgette, hogy az ársapka működik és októberig nem nyúlnak hozzá, hogy aztán pénteken Hernádi Zsolt MOL-vezér elmagyarázza Rogánéknak, hogy az ársapka nem működik, szombaton pedig Gulyás Gergely bejelentse a szigorítást. Sajtóértesülések szerint a magyarországi személygépkocsik mintegy ötödét, 800 ezer autót érint, hogy a céges autókba mostantól nem kedvezményes, hanem piaci áron lehet tankolni. A könyvelők egyesülete szerint ugyanakkor értelmezhetetlen a mai üzemanyagár-rendelet, nem lehet tudni, milyen autókra vonatkozik pontosan. Zsiday Viktor közgazdász szerint a legjobb lenne azonnal, teljesen eltörölni az értelmetlen üzemanyagár-szabályozást.