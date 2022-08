Harkiv irányába tapogatóznak az oroszok

Ukrán katonák az amerikaiaktól kapott HIMARS-szal 2022. július 5-én. Fotó: EyePress News/EYEPRESS via Reuters Connect

Bár Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter már több mint két hete bejelentette a műveleti szünet végét, azóta erőik egészen minimális eredményeket értek csak el a frontokon. Az elmúlt héten lényegében csak egyetlen fronton, a bahmutin haladtak előre valamennyit, ahol egy víztározót megkerülve elfoglalták Novoluhanszkét és a vulhedari szénerőművet.

Ennek jelentőségét csökkenti, hogy a műveletük nem fokozta a nyomást az ukrán védelmen, nem átkarolás volt, hanem lényegében kiegyenesítettek egy frontszakaszt.

Ez pedig összességében még könnyíti is az ukrán védők dolgát, mert rövidebb szakaszt kell tartaniuk. Az ukrán erők szervezetten vonultak ki ebből a térségből, vagyis nem is erőltették a megtartását - ezen a fronton Bahmut városában koncentrálódik az ukrán védelem, és a jelenlegi erőviszonyok alapján az Institute for the Study of War (ISW) értékelése szerint jó esélyük is van tartani az állásaikat.

Mindazonáltal Bahmutot hétfőn már közvetlenül is támadták keleti irányból. A bahmuti műveletekkel párhuzamosan szinte teljesen leállt az orosz előretörés Sziverszk térségében, és a szlovnajnszki fronton sem értek el semmilyen áttörést. Vagyis az ujrán erők egész júliusban lényegében tartani tudták a Szeverodoneck és Liszicsanszk eleste után kialakult frontvonalakat. Bahmut mellett még a front délebbi részén, Donyeck városa közelében volt csak minimális változás, ahol az orosz erők igyekeznek kidobni 2014-ben kiépült állásaikból az ukrán erőket, hogy eltávolítsák az ukrán tüzérséget a 2014 óta orosz kézen lévő nagyváros közeléből.