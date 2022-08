Nem kapott frekvenciát Szerbiában a TV2

Június végén derült ki, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető TV2 Szerbiában terjeszkedne, és el kíván indulni az országos tévécsatornára kiírt frekvenciapályázaton. Ehhez egy helyi leányvállalatot is alapított a valaha Andy Vajna tulajdonában lévő, teljesen a kormány médiarendszerébe illesztett tévécsatorna, 100 ezer eurós alaptőkével. A Media1 információi szerint

pénteken kihirdették a pályázat nyerteseit, a TV2 szerb cége pedig nincs köztük. Négy frekvenciára keresett szolgáltatót a szerb médiahatóság, ezekre 14 csatorna pályázott. Mind a négy frekvenciát azok a csatornák nyerték meg, amelyek eddig is használták azokat. A Media1 cikke szerint a döntést többen kritizálták, hiszen a frekvenciákat részben azért is hirdették meg, mert az azokat üzemeltető csatornák túl sok trashtartalmat sugároztak, a médiahatóság szerint viszont a lakosság és a szakma érdekeit is figyelembe véve hozták meg a megalapozott döntésüket.

Szerbia a második ország lett volna, ahol a TV2 terjeszkedik: a TV2 Média Csoport 2020-ban vásárolta meg a szlovén Planet TV három csatornáját. A szlovén cég vezérigazgatója, Pavel Stanchev vezeti a TV2 szerb leányvállalatát is. Vaszily Miklós, a TV2 igazgatóságának elnöke korábban azt mondta, Horvátországban is akart terjeszkedni a cég, megvásárolva az RTL ottani csatornáját, ez az üzlet viszont nem jött össze.