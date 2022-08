Péntekig lehet bediktálni az MVM-nek a mérőóraállásokat

„A 2022. augusztus 1-jei árváltozás miatt rendkívüli lehetőséget biztosítunk a mérőállás bediktálására 2022. július 26-a és augusztus 5-e között. Azon ügyfelek is megadhatják mérőállásukat, akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi mennyiséget” – írja az MVM a felületen, ahol a rezsinöveléssel kapcsolatos kérdésekre válaszol a szolgáltató.

Azaz péntekig lehet bediktálni az óraállásokat, de telefonon továbbra is túlterhelt az ügyfélszolgálat, ezért inkább személyesen vagy online érdemes próbálkozni – írja a HVG, ami szerint sokat kell majd sorba állnia.

A legegyszerűbb az online diktálás, a gázóra állását itt lehet regisztráció nélkül is rögzíteni. A villanyóraállás rögzítéséhez az MVM Next oldalán van egy eligazítás, attól függően, hogy ki milyen szolgáltatónál volt korábban, de ha átalánydíjasként rögzítjük az óra állását, a monitoron a 24.hu cikke szerint az jelenik meg: „A mérőállást rögzítettük, azonban a közölt mérőállásról nem készítünk számlát, mert a felhasználási helyre nem diktáláson alapuló elszámolási mód van beállítva”.

Fotó: JAN WOITAS/dpa Picture-Alliance via AFP

Az MVM azt írja, a rezsinövelés miatt külön elszámolás nem lesz, és így nem lesz külön elosztói leolvasás sem, de „úgynevezett számlamegosztás történik becsült érték alapján, amely értelmében a 2022. július 31-ig elfogyasztott és a 2022. augusztus 1-jétől elfogyasztott földgáz mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán. A rendkívüli mérőállásközlést figyelembe fogják venni a számlázásnál, illetve az elszámolt mennyiség megosztásánál.”

A HVG azt írja, sokaknak ajánlott a diktálást választani, de például aki eddig is a meghatározott átlag alatt maradt, annál nincs jelentősége annak, hogy diktál-e, vagy sem. Akinél viszont egy éven belül ingadozik a felhasznált áram- és gázmennyiség, annak érdemes lehet, főleg, ha átalánydíjas. Aki eddig az átlag felett fogyasztott, annak érdemes lehet most diktálnia a pontosabb elszámolás miatt, aki viszont eddig az átlag fölé ment, de most spórolna, annak átalánydíjasként érdemes lehet lejelentenie a jelenlegi állást (mert nem mindegy, hogy az eddigi magasabb fogyasztása is belelóg-e az átlagába).

A jelentés azért is lehet fontos, mert aki diktál, annak a szolgáltató külön tudja kezelni az augusztus 1. utáni fogyasztását a korábbi időszaktól, így a korábbi átlag feletti fogyasztást rezsicsökkentett áron fogják neki kiszámlázni. (HVG)