Ritka neurológiai tünetekkel, életveszélyes állapotban szállították kórházba Putyin lemondott főtanácsadóját

Válságos állapotban kezelik kórházban Anatolij Csubajszt, Vlagyimir Putyin kevés olyan tanácsadójának egyikét, aki az ukrajnai háború ellen tiltakozva lemondott a posztjáról. Csubajszt, aki a kilencvenes években az orosz gazdasági reformok atyja volt, vasárnap szállították kórházba. Egy ritka neurológiai betegség, a Guillain-Barré szindróma tüneteivel kezelik. Ez egy olyan autoimmun betegség, amiben a szervezet immunrendszere a szervezet idegsejtjeit kezdi támadni.

Csubajsz ezt még maga erősítette meg Kszenia Szobcsak orosz újságírónak, aki Csubajsz nejétől, Avodtya Szmirnovától úgy értesült, hogy a betegség tünetei váratlanul jelentkeztek, amikor Csubajsz végtagjai hirtelen elzsibbadtak.

Szobcsak beszámolója szerint a meg nem nevezett nyugati országban tartózkodó Csubajsz lakhelyét, ahol hirtelen rosszul lett, vegyvédelmi ruhás szakemberek vizsgálták át.

Anatolij Csubajsz, Putyin egykori főtanácsadója, aki a háború kitörése után emigrált Oroszországból. Fotó: ALEXANDER GALPERIN/Sputnik via AFP

Csubajszt a kilencvenes évek óta Putyin szövetségeseként tartották számon. Csubajsz a Szovjetunió végnapjain a piaci átalakítások egyik vezetője volt, Jelcin elnöksége alatt pedig pénzügyminiszterként szolgált. A hatalomváltáskor Putyin mellé állt, és évekig az orosz állami áramtermelő óriásvállalatot vezette, majd a nanotechnológiai fejlesztéseket koordinálta. Korábban több nyugati pénzügyi nagyvállalat is alkalmazta tanácsadóként, legutóbb pedig Vlagyimir Putyin nemzetközi klímanagykövete volt. Informális szerepe jóval túlmutatott ezen a tisztségén.

Március végén jelentette be, hogy emigrációba vonul, akkor Törökországba távozott. Döntését egyöntetűen a háború elleni tiltakozásként értékelték.

A New York Times beszámolója szerint egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan mi is történt Csubajsszal, akiről jelenleg azt se tudni, pontosan hol tartózkodik (UPDATE: az olasz La Repubblica értesülései szerint Szardínián). Az azonban, hogy hirtelen lett nagyon beteg, felkeltette a gyanút: az utóbbi években a Kreml több politikai ellenfelét is megpróbálta megmérgezni. Szergej Szkripalt, a brit hírszerzéshez átállt titkos ügynököt Salisburyben novicsok idegméreggel próbálta meggyilkolni két orosz titkos ügynök 2018 márciusában, ahogy ezt a mérget vetették be Alekszej Navalnij ellenzéki vezetővel szemben is Szibériában. 2015-ben egy másik ellenzéki vezetőt, Vlagyimir Kara-Murzát is mérgezéses tünetekkel szállították kórházba, 2006-ban pedig Alekszander Litvinyenkóval, egy másik átállt FSZB-ügynökkel végeztek radioaktív polóniummal.