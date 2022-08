Zugló megint a csalásért elítélt Kupper András cégére bízta a parkolóautomatákat

Horváth Csaba zuglói polgármesternek már nagy gyakorlata van abban, hogy széttárja a kezét, ha a kerület parkolási ügyeiről van szó, és azt mondja, nem volt más választása, Kupper András cégével kellett szerződnie. Ezt tette 2019-ben, amikor Ács Dániel kollégám igyekezett mindezt számon kérni rajta, és így tesz most is. Ugyanis ahogy a Népszava írja, a zuglói önkormányzat megint Kupper cégével, a C-Ware Kft-vel szerződött a parkolóautomaták „üzemkész állapotának biztosítására". A szerződés értelmében a cég naponként ellenőrzi és karbantartja az automatákat, az eseti hibákat elhárítja, a vandalizmusból eredő rongálások megszünteti. Ezért nettó 168,7 millió forintot kap.

Kupper András 1995-ben.

Kupper András neve ismerős lehet annak, aki látta Ács Dani parkolási ügyekről szóló filmjét és olvasta az ezzel foglalkozó cikkeit. Mint egy korábbi cikkében írta, Kupper a kezdetektől fogva a budapesti parkolás legnagyobb ásza volt, övé volt a hírhedt Centrum parkolási birodalom, amelynek több képviselője is a vádlottak padjára került. Kuppert is elítélte a bíróság csalás miatt. Nem is akármilyen csalás, nyolcvanezer rendbeli csalás miatt, amiért a 90-es évek végén jogtalanul szedett parkolási díjat a zuglói Állatkerti úton. 20 évvel később, 2017-ben mégis az ő cégétől vásárolt automatákat Zugló önkormányzata, amelyek üzemeltetésére szóló szerződését aztán meghosszabbította. Horváth Csaba most azt mondta, nem volt más választásuk, kénytelenek voltak Kupper cégével szerződni. Pedig próbálkoztak, a kerület nem automatikusan hosszabbított szerződést a Centrum címére bejegyzett C-Ware Kft.-vel, hanem új közbeszerzést írt ki, amin viszont egyedül a C-Ware indult. A polgármester hozzátette, hogy a szerződés egy évre szól, addig megpróbálnak új konstrukciót kidolgozni.

2019-ben, amikor szintén a C-Ware Kft-vel kötött szerződést a kerület, Horváth azt mondta, hogy egy etikai dilemmába kerültek, mert szerinte amúgy jó automatákra jó áron kötött szerződést a kerület, de a kisebbségi tulajdonos "vitatható erkölcsű". Az MSZP-s politikus akkor is azt mondta, kényszerpályán mozog a kerület, ami a parkolást illeti. Ács Dani szerint lett volna lehetőség erről valahogy letérni. Ez a beszélgetés, mint már utaltam rá, teljesen aktuális.