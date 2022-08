34 magyarországi nagykövetség hívta fel a figyelmet arra, hogy sajnálatos módon a rasszista ideológia magjai még 2022-ben is léteznek és táptalajra is találnak

Szinte valamennyi EU-s ország budapesti nagykövetsége - leszámítva Ciprust, Horvátországot és Máltát -, több unión kívül európai ország, valamint az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Japán, Mexikó írta alá az a közös közleményt, amelyet a roma holokauszt emléknapja alkalmából adtak ki.

A szövegből nem nehéz kiolvasni aktuális, akár a fajkeveredések miatti üzeneteket is.

„Augusztus 2-án, a roma holokauszt emléknapja alkalmából szomorúsággal emlékezünk arra a tragikus népirtásra, amely több százezer európai roma halálát okozta. Sajnálatos módon a rasszista ideológia magjai még 2022-ben is léteznek és táptalajra is találnak. Ezek az ideológiák azonban nem csupán helytelenek, hanem veszélyesek is: fel kell ezért őket számolni, hogy helyüket átvehesse az egyenlőségre és az emberi méltóság tiszteletére épülő kultúra. A sokszínűség nem pusztán olyan tulajdonság, amelyet el kell viselni, hanem olyan ügy, amelyet ünnepelni kell, hiszen mindannyiunk számára erő és előny származik belőle. Csatlakozunk mindazok hangjához, akik elítélik az idegengyűlöletet, a diszkriminációt valamint a rasszizmus minden formáját, és közösen állunk azokkal az egyénekkel és közösségekkel, akik és amelyek a gyűlölet és a megosztás ideológiáit elszenvedték.”

A cigány (roma) holokauszt emléknapját 1972 óta rendezik meg a Cigány Világszövetség párizsi kongresszusának határozata alapján, arra emlékezve, hogy 1944. augusztus 2-ről 3-ra virradóan több mint háromezer romát és szintit gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. Becslések szerint a roma holokausztnak (porajmos - elnyeletés, elpusztítás) a kétmilliós európai cigányság 10-30 százaléka esett áldozatul. Magyarországon 1943-tól hurcoltak cigányokat kényszermunkára, majd az 1944. márciusi német megszállás után gettókat és munkatáborokat hoztak létre, ahol több tízezer romát dolgoztattak embertelen körülmények között. A történészek ötezer és hetvenezer közé teszik a koncentrációs táborokban meghalt magyarországi romák számát. Az Európai Parlament 2015-ben határozatban mondta ki a második világháború alatti roma holokauszt történelmi tényét.