Szükségállapotot hirdetett Kalifornia állam a majomhimlő terjedése miatt

Rendkívüli állapotot hirdetett a majomhimlő-járvány kitörése miatt Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója, írja a New York Times. Négy napon belül ez a harmadik állam, ami közegészségügyi intézkedéseket vezet be. New York államban pénteken, Illinoisban hétfőn, San Francisco városában csütörtökön, New York városában hétfőn hirdettek helyi vészhelyzetet.

„Kalifornia a kormányzat minden szintjén dolgozik a majomhimlő terjedésének lassításán, kihasználva a világjárvány idején kialakított megbízható teszteléseket, a kontaktkutatást és a kapcsolatainkat, hogy a legveszélyeztetettebbekre összpontosítsunk a vakcinák, a kezelés és a felvilágosítás terén" - mondta Newsom.

A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok szerint május óta országosan közel 6000 majomhimlős esetet jelentettek, ezek közel felét Kaliforniából, Illinoisból és New Yorkból. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már globális egészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a vírust. Az országban eddig nem jelentettek haláleseteket.

A majomhimlő ritkán halálos kimenetelű, de a vírus okozta kiütés egyes betegeknél erős fájdalommal jár. A vírus elsősorban hosszan tartó fizikai érintkezés útján terjed, de az egészségügyi tisztviselők szerint közös ágyneműkön és ruházaton keresztül is átvihető.

Antitestek támadják a majomhimlővírust. Fotó: JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR/Science Photo Library via AFP

A férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak eddig a megerősített esetek 99 százalékát tették ki. A közegészségügyi tisztviselők azonban hangsúlyozzák, hogy a vírus bárkire átterjedhet, ha hosszan érintkezik a bőre olyan személlyel, akinek kiütése van.

Az amerikai esetszám a legmagasabbak között van a világon, és az egészségügyi tisztviselők szerint a szám szinte biztosan alulbecsült. Azt mondják, hogy nemzeti szinten még nem hirdettek egészségügyi vészhelyzetet, részben azért, mert a majomhimlő ismert betegség, amihez tesztek, vakcinák és kezelések állnak rendelkezésre.

Múlt héten Biden elnök egészségügyi minisztere sürgette az államokat és az önkormányzatokat, hogy nagyobb kezdeményezést tegyenek, megjegyezve, hogy az Egyesült Államokban a közegészségügyi hatáskörök nagy része

A kaliforniai vészhelyzeti nyilatkozat lehetővé teszi, hogy a sürgősségi orvosi szolgálatok dolgozói beadhassák a szövetségi szinten jóváhagyott majomhimlő elleni vakcinákat.