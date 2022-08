Fogynak az orvosok és az ápolók, feladják a kórházak

Egymás után nyomtatják a papírokat a Népegészségügyi Központban: hol itt, hol ott kell felfüggeszteni az egészségügyi ellátást.

A kórházak az orvosok, ápolók hiányával indokolnak. Nincs kit átvezényelni, és a Kórházi Főigazgatóság amúgy is tart a felmondásoktól.

A helyettesítő kórházak sokszor 100-120 kilométerre vannak, a mentők dolga odavinni a súlyos betegeket.

Térképre tettük a szünetelő ellátásokat. A megyei kórházak közül Szolnokon, Szekszárdon különösen nagy a baj.

Egyre több helyen szünetel az egészségügyi ellátás az orvosok és az ápolók hiánya miatt. Ha egy kórház képtelen tovább működtetni valamelyik osztályát, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) másik intézményt jelöl ki helyette, akár többet is. Ezután a mentők dolga eldönteni, hová viszik a betegeket, attól függően, mennyire súlyos az állapotuk, és hová érnek el a leggyorsabban.

A szolnoki Hetényi Géza Kórházban például július óta nincs gyermekintenzív ellátás, a legkomolyabb műtéteket szakdolgozók híján nem tudják elvégezni. A súlyos beteg gyerekeket 55-150 kilométerrel odébb, Kecskeméten, Miskolcon, Debrecenben vagy Budapesten látják el. Márciusban 11, áprilisban 8, májusban 9 napra budapesti kórházak vették át a sürgős szájsebészetet is orvoshiány miatt. A neurológiai és a stroke ügyelet szintén március óta küszködik.

Júniusban a kórház főigazgatója azt írta az NNK-nak, hogy a gyermekintenzívről átcsoportosított ápolókkal továbbra is működik a PIC-részleg, ahol többek közt a koraszülötteket látják el. De láthatóan ott is akadozik az ellátás, júniusban 13, júliusban 15 olyan nap volt, amikor nem tudták bevállalni a kockázatos szüléseket. Az érintett nőket Budapestre vitték, 100-140 kilométerre.

„Személyi feltételek átmeneti hiánya” miatt a sima szülőszobai ügyeletet sem tudták biztosítani június és július egy részében. Ezt a feladatot Mezőtúr és Karcag vette át, 50-70 kilométerre Szolnoktól.

Kórterem a Hetényi Géza Kórházban, Szolnokon. Fotó: Bugány János/MTI/MTVA

„Mindkét kórház ugyanabban a megyében van, az új jogállási törvény lehetővé teszi a dolgozók kirendelését, így mi sem lenne egyszerűbb a helyzetet megoldani, a Mezőtúri Kórház humánerőforrás kapacitását a Szolnoki Kórházba átszervezni” - írta korábban Kunetz Zsombor orvos, a 444-en futó Röntgen blog szerzője, aki az elmúlt hetekben többször foglalkozott az akadozó ellátásokkal.

Június elején az NNK is javasolta az OKFŐ-nek, hogy hozzanak máshonnan orvosokat Szolnokra, de a fenntartó szerint

„a szülészet-nőgyógyászat szakmában általános a szakorvoshiány, amely (...) más intézményekben is ellátási zavarokat okoz”. Azt írták, nagyrészt nyugdíjas orvosok dolgoznak ezeken az osztályokon, és ha mégis megpróbálnák átirányítani őket Szolnokra, inkább nyugdíjba vonulnának, vagy átmennének a magánellátásba. Egyúttal felhívták az NNK figyelmét, hogy a magánpraxisok engedélyezésekor alaposan ellenőrizzék a tárgyi feltételeket, mert ha az orvosok könnyen kapnak engedélyt, hajlamosak elhagyni az állami rendszert. Abban biztosan igaza van az OKFŐ-nek, hogy máshol is bajok vannak, júniusban és júliusban egy ideig Mezőtúron sem működött a szülészeti ügyelet, mert nem volt aneszteziológus.

Kunetz szerint a szülészet részben azért is nehéz terep, mert itt erős volt a hálapénz, a betiltása óta pedig nem vezettek be ösztönzőrendszert, ami magasabb fizetést társítana a jobb teljesítményhez. (Takács Péter egészségügyi államtitkár is teljesítményhez és munkateherhez kötné az orvosbéremelés következő lépcsőjét.)

Se főorvos, se főnővér

A megyei kórházak közül csak a szekszárdi mérhető a szolnokihoz, ha azt nézzük, mennyi ellátást kellett mostanában szüneteltetni.

A Balassa János Kórházban még 2020-ban, a járvány miatt állították le a krónikus belgyógyászatot, a kardiológiai rehabilitációt, a mozgásszervi rehabilitációt és a reumatológia aktív fekvőbeteg-ellátását. Idén nyáron kellett volna újraindítani ezeket az ellátásokat, de orvos- és ápolóhiány miatt nem sikerült.

Az orvosigazgató részletesen megírta az NNK-nak, miért nincs elég emberük:

A reumatológián felmondott a főorvos és a főnővér. Az ápolók nagy részét más osztályokra irányították, így ketten maradtak. A betegeknek Pécsre kell menniük, ami majdnem 90 kilométerre van Szekszárdtól.

A krónikus belgyógyászat főorvosát más osztályra vezényelték. „Beosztott orvos nincs, osztályvezető főnővér a helyi járványkórházba, a szakápolók és segédápolók jelentős része a fertőzőbeteg-ellátásba, az oltópontra és egyéb osztályokra (...)” került. Két ápoló és négy segédápoló maradt az osztályon, ami túl kevés a működéshez. A 23 kilométerre levő bonyhádi kórházat jelölték ki helyettesítésre.

Nincs olyan orvos, akinek megfelelő szakvizsgája lenne kardiológiai rehabilitációhoz. Szakorvosjelölt sincs, akit érdekelne a téma. Az osztályvezető főnővér, akinek még egy osztályt kellene vezetnie, a járványkórházban van. Az átvezénylések miatt mindössze két ápoló maradt. Több intézményt jelöltek ki, a legközelebbi 62, a legtávolabbi 100 kilométerre van.

Egyetlen orvos van, aki mozgásszervi rehabilitációt végezhet, de nemsokára nyugdíjba megy. Utánpótlás nincs, a főnővért innen is a covid-ellátásba küldték, akárcsak az ápolók jelentős részét. Szintén két ápoló maradt. A legközelebbi helyettesítő 55, a legtávolabbi 120 kilométerre található.

Szabadság miatt a gyermekkardiológia is szünetel augusztus közepéig, ezért a betegeknek 90 kilométert kell utazniuk Pécsre vagy Kaposvárra.

Orbán Viktor átadja a szekszárdi Balassa János Kórház új épületszárnyát 2014. február 28-án

Fotó: Beliczay László/MTI

Év végéig szünetel, vagy még tovább

Országszerte 43 intézményt találtunk, ahol azért kellett idén szüneteltetni valamilyen ellátást, mert nincs elég orvos vagy ápoló. Előfordul, hogy ez tényleg átmeneti időszakra szól, a szegedi klinikán július végén, másfél hétre állt le a 22 ágyas urológia. A súlyosabb eseteket Debrecenbe, Pécsre és Budapestre irányították, az enyhébbeket Gyulára, Bajára és Orosházára.

Esztergomban több ellátás szünetel valamennyit a nyáron, köztük az idegsebészet és az onkológia is.

Papíron sokszor év végéig tart a szünet, amit aztán meg lehet hosszabbítani, vagy eleve nincs határidő. Sátoraljaújhelyen májusban megszűnt az addiktológia, valamint a menopauza és csontritkulás rendelés. Utóbbi már Miskolcon is korlátozottan működik, mégsem találtak jobb megoldást, oda helyezték át az ellátást. Majdnem másfél órát kell utazniuk a betegeknek, hivatalosan december 31-ig, de nem derül ki a határozatból, utána honnan lenne dolgozó.

A balassagyarmati kórházban március óta nincs haematológia, csecsemő- és gyermekkardiológia, illetve kardiológiai rehabilitáció sem. Salgótarjánra vagy Budapestre kell menni (50-95 kilométer), határidő nincs.

Az alábbi térképen minden kör egy-egy egészségügyi intézményt jelöl. Rákattintva kiderül, milyen ellátások szünetelnek, mióta, és milyen messze van a helyettesítés. A Nemzeti Népegészségügyi Központ idei határozatait vettük alapul, tehát azok az ellátások szerepelnek, amiket 2022-ben kezdtek szüneteltetni, vagy amiknél idén meghosszabbították a korábbi intézkedést. (Gyakran előfordul, hogy karbantartás, fertőzés vagy telítettség miatt kell más kórházat kijelölni, ezeket nem vettük figyelembe.)

Mosonmagyaróváron és Ajkán is sok ellátás hiányzik. A pszichiátria, a kézsebészet, az addiktológia, az onkológia, a gyermek-nőgyógyászat és a gyermek-tüdőgyógyászat, sőt a belgyógyászat egy része és az endokrinológia is munkaerőhiánnyal küzd.

Ajkán 2020 óta nem tudják ellátni a gyerekek nőgyógyászati problémáit. Közel két évre Zalaegerszeg ugrott be, aztán ott is muszáj volt csökkenteni az ellátást, így nem maradt elég kapacitás. Azóta Székesfehérvár, Győr és Szombathely látja el a betegeket.

A szakrendelők is könnyen bajba kerülnek. Baktalórántházán a bőr- és nemibetegellátás, Létavértesen a rehabilitáció, Tiszaújvárosban az audiológia, Borsodnádasdon a szülészet, Szabadszálláson a röntgen és a sebészet, Zircen a neurológia és a szemészet szünetel. Dunavecsén a bőr- és nemibetegségek mellett az urológiai, ortopédiai és reumatológiai bajokat sem tudják ellátni, utóbbi kettőt tavaly év eleje óta.

Muszáj kezdeni valamit a kis kórházakkal

Az NNK honlapján csak 2020-tól elérhetők a szüneteltetésről szóló határozatok, ezért nem tudjuk felmérni, hogy a járvány előtti időszakhoz képest mennyit romlott a helyzet. „Régebben is előfordult, hogy ellátásokat mondtak le, de általában nem ilyen hosszú időre. A nyári szabadságok miatt is mindig gond volt, de nem írták le ilyen mennyiségben, hogy humánerőforrás-hiány van” - mondta Kunetz Zsombor.

Szerinte az elnyúló szünetelések megmutatják, mennyi kórházi osztály működik fenntarthatatlan módon, ötnél kevesebb orvossal. „Ennyi lenne a folyamatos működés feltétele, amibe belefér a szabadság és a betegállomány is. Sok helyen három orvos dolgozik, vagyis egy hónapban rögtön tíz-tíz napot kell ügyelniük, ami törvénytelen.” Extrém példa volt a Péterfy Kórház traumatológiája, ahol 2019-ben meghalt az egyetlen érsebész, és összeomlott az ellátás.

„A kórháznak fél orvossal is érdeke fenntartani a rendszert, mert addig van főigazgató, orvosigazgató, műszaki igazgató, amíg léteznek ezek az osztályok. Ha megszűnnek, nincs kórház, nincs semmi” - mondta Kunetz. Ezért csak felülről irányított tervezéssel lehetne alakítani a rendszeren.

Jenei Zoltán, az OKFŐ vezetője is felvetette egy májusi konferencián, hogy ha nem lehet minden kisvárosi kórházban minden szolgáltatást ellátni, el kell gondolkodni, milyen szinteken, mire tudnak garanciát vállalni. Szerinte ilyen átalakításhoz először is elemzésre van szükség, fokozatosan lehet változtatni.

Ebbe az irányba mutathat, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár a Mandinernek azt mondta, „járási egészségközponttá” alakítaná a városi kis kórházakat. Egyelőre nem tudni, ez pontosan mit jelent, és milyen ellátásokat számolna fel.

Takács Péter (jobbról a második) még a János Kórház igazgatójaként Fotó: Szigetvary Zsolt/MTI/MTVA

A szünetelős-áthelyezős rendszer a mentők számára is nagyobb terhet jelent, az ő dolguk választani a kijelölt helyettesítők közül. Többnyire az enyhébb problémákat kezelik a közelebbi kórházakban, a súlyosabbakat a távolabbiakban.

„Ha valakinek akut problémája van, mondjuk Makón, kimegy a mentő, és látja, hogy be kéne vinni a szegedi urológiára. De hát Szegeden nincs urológia” - kezdte Kunetz. Ha súlyos betegről van szó, ebben az esetben Debrecenbe, Pécsre vagy Budapestre vihetik, vagyis órákra kiesik egy mentő a szokásos ellátásból, miközben a mentésirányítónak is azzal kell foglalkoznia, hogy a megfelelő kórházat keresi. Mivel már a járvány előtt is túlterhelt volt a mentőszolgálat, Kunetz szerint ezt a feladatot „nem lehet tisztességesen ellátni”.

A hosszabb szállítás és a nehézkesebb szervezés pedig végső soron a beteg esélyeit rontja.

Címlapkép: Kiss Bence, forrás: Fortepan