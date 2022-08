A republikánusok saját csapdájukba estek a kansasi abortusz-népszavazással

Olyasmi történt Amerikában, ami miatt a pártoknak, de főleg a republikánusoknak újra kell, vagy legalábbis kellene gondolniuk a novemberi törvényhozási választásig hátralévő hónapok politikai stratégiáját. A tét nagy, a demokratáknak jelenleg a kongresszus mindkét házában többségük van (a Képviselőházban kicsi, a Szenátusban a lehető legkisebb), de az infláció elszabadulása és a recesszió réme miatt eddig valószínűnek tűnt, hogy a republikánusok ősszel legalább a felsőházban, de inkább mindkettőben megint többséget szereznek. Amivel a Biden-elnökség hátralévő két évének politikai lehetőségei teljesen beszűkülnének, kikövezve a republikánus elnökjelölt útját a 2024-es győzelemhez.

Az első földrengést a washingtoni Legfelsőbb Bíróság június 24-i, az abortuszhoz való jogot biztosító 1973-as precedensítéletet megsemmisítő döntése okozta, ami visszaadta a tagállamoknak a lehetőséget, hogy abortuszügyben maguk alakítsák a helyi szabályozást. Az abortusz betiltása évtizedek óta az amerikai keresztény jobboldal legfontosabb célkitűzése, és a 80-as évek óta a Republikánus Párt programjának is egyre meghatározóbb eleme. A tradicionális egyházak ultrakonzervatív csoportjai, valamint a fundamentalista kisegyházak környékéről indult szélsőséges ideológiai mozgalom mára lényegében maga alá gyűrte a Republikánus Pártot, az abortusztilalom pedig az idei nyárra szinte tapintható közelségbe került.

A keresztény jobboldal a melegházasságot is szeretné megszüntetni, de ellenzik egyebek mellett a fogamzásgátlást, az iskolai szexuális felvilágosítást, sőt, a vegyes házasságokat is. A Legfelsőbb Bíróság abortuszdöntése azért annyira riasztó emberi jogi szempontból, mert az érvelése előrevetíti, hogy azokat a jogokat, amelyek nem szerepelnek nevesítve az alkotmányban, de amelyeket az évtizedes társadalmi változások hatására és a hosszú jogi küzdelmek eredményeként mégis sikerült elismertetni, az utóbbi években erősen jobbra tolódott Legfelsőbb Bíróság előbb-utóbb szintén kikezdheti. Az LB abortuszdöntése hiába a keresztény jobboldal eddigi legnagyobb győzelme, felrázta az ellentábort, és nemcsak a demokratákat, hanem az abortuszpárti konzervatív szavazók egy részét is, kiszámíthatatlanná téve a novemberi választás esélyeit.

Abortuszellenes plakátok a kansasi népszavazás idején. Wichita, Kansas, 2022. augusztus 2. Fotó: KYLE RIVAS/Getty Images via AFP

Erősen elnagyoltan ez az a nagypolitikai helyzet, melyben kedden a közép-nyugati Kansasban a júniusi LB-döntés óta elsőként népszavazást tartottak arról, hogy az állami alkotmányból kikerüljön-e az abortuszhoz való jog. Kansas négy szomszédja közül kettőben, Oklahomában és Missouriban az elmúlt hetekben már szinte teljes abortusztilalmat vezettek be, Nebraska pedig hónapokon belül követheti őket. A szövetségi választás napján, november 8-án legalább másik négy államban tartanak abortuszügyi népszavazásokat.

A keddi népszavazás nem kapcsolódott közvetlenül a júniusi fejleményekhez. 2019-ben a helyi Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy az abortuszhoz való jog Kansas állam alkotmányából fakad, a törvényhozás nem alakíthat ki azzal ellentétes szabályozást. Válaszul a törvényhozás mindkét házát uraló republikánusok 2021 januárjában megszavaztak egy alkotmánymódosítást, mely épp az ellenkezőjét deklarálta volna, felülírva a korábbi helyzetet. A módosítást a kansasiaknak népszavazáson is meg kellett erősíteniük, amit másfél évvel későbbre, idén augusztus 2-ára írtak ki.

Kansasben jelenleg a terhesség a 22. hétig megszakítható, amivel a legliberálisabb szabályozású államok közé tartozik. Az abortuszok száma (részben a járvány miatt a szomszéd államokban bezáró klinikák hatására) az elmúlt években nőtt, amiért az abortuszellenes aktivisták az állam demokrata kormányzónőjét azzal vádolták, hogy Kansast abortusz-paradicsommá változtatta. A republikánus törvényhozók azt is állították, hogy túlzás az alkotmánymódosításba beleolvasni, hogy azt az abortusz szigorítása követi majd. A másik oldal szerint ez nyilvánvaló porhintés, szerintük az egész kavarásnak pont ez az értelme és célja.

A népszavazást Amerika-szerte óriási figyelem övezte: a régen még progresszív nézeteket valló, de évtizedek óta következetesen republikánus többségű törvényhozást választó, 1968 óta mindig a republikánus elnökjelöltet támogató Kansas a tökéletes fokmérője annak, hogy az abortusz szigorítása mennyire rázza fel ténylegesen a közvéleményt, és miként befolyásolja a pártok őszi kilátásait. A kansasi népszavazás külön is szimbolikus, mert a 2000-es évek egyik politikai bestsellere, a What's the Matter with Kansas (Mi a gond Kansasszel) épp ennek az államnak a példáján mutatta be, hogy a választói csoportok közötti, korábban gazdasági és szociális érdekek mentén húzódó politikai választóvonalakat hogyan írta felül a kultúrharc, az abortusz és a hasonló kulturális-ideológiai kérdések eltérő megítélése.

A republikánus törvényhozók nem véletlenül időzítették nyár közepére, a novemberi választáson induló pártjelöltek előválasztásának napjára a népszavazást. Mivel Kansas kongresszusi posztjait jó eséllyel úgyis a republikánusok nyerik, a demokrata szavazókat eléggé hidegen hagyja, hogy ki lesz a pártjuk jelöltje, ezért az előválasztáson kevesen vesznek részt, ami az igen szavazatoknak kedvezett.

Választók a kansasi abortuszügyi népszavazáson. Wichita, Kansas, 2022. augusztus 2. Fotó: NATHAN POSNER/Anadolu Agency via AFP

Szándékosan nagyon maszatos az alkotmánymódosítás szövege is, hogy akinek nincs kiforrott véleménye abortuszügyben, az is igennel szavazhasson anélkül, hogy úgy érezné, hozzájárul ahhoz, hogy a törvényhozók mások jogait korlátozzák. És ahogy a Legfelsőbb Bíróság döntését előkészítő Samuel Alito is bármiféle garanciák nélkül nyugtatgatta magát és a közvéleményt, hogy az abortuszhoz való jog kinyírása nem hozza magával a vegyes- és melegházasságok meg a fogamzásgátlás szigorítását, a kansasi törvényhozók se reklámozták, hogy az abortusz betiltása után mivel folytatnák a kultúrkampfot, nehogy még jobban feltüzeljék az ellentábort.

A módosítást elutasító ellentábor viszont az abortuszvita mellett ügyesen arra is nagy hangsúlyt helyezett, hogy az igen szavazatok felborítják az eddigi alkotmányos egyensúlyt. Az alkotmányos status quo tisztelete Amerikában is fontos szempont, és a sokak számára zavaros és nehezen érthető vitában a módosítás kezdeményezői nem igazán tudták meggyőzni az ingadozókat, hogy miért is kell hozzányúlni az alkotmány szövegéhez.

A közvélemény-kutatások azonban mindvégig azt mutatták, hogy a kansasiek rábólintanak az alkotmánymódosításra, bár növekvő részvételi hajlandóságot és az olló záródását is jósolták. A republikánusok a népszavazás napján ezért már olyan félrevezető sms-eket is küldözgettek, melyek szerint az igen szavazat a nők választáshoz való jogát támogatja.

Ehhez képest született a mindenkit teljesen megdöbbentő végeredmény: a választók 59 százaléka elutasította az alkotmánymódosítást. Az előválasztások történetében megközelítőleg sem volt soha ekkora aktivitás, a regisztrált szavazók 47 százaléka vett részt a népszavazáson.

Ami lényegében minden értékelés szerint azt mutatja, hogy a republikánusok a saját csapdájukba estek. A hagyományos, mérsékelt republikánus pártelit évtizedek óta nem találja a hiperaktív és ultrakonzervatív keresztény jobboldal nyomulásának az ellenszerét. A nem keményvonalas törvényhozóik régóta okkal rettegnek attól, hogy ha nem szavazzák meg a radikálisoknak fontos ideológiai döntéseket, azzal a saját sorsukat pecsételik meg, mert a következő előválasztáson a fundamentalisták rájuk indítanak egy bigott jelöltet, aki mögött aztán a teljes média- és kampánygépezet felsorakozik.

Sharice Davids demokrata képviselő reakciója az abortuszellenes népszavazás eredményváróján. Overland Park, Kansas, 2022. augusztus 2. Fotó: DAVE KAUP/AFP

Így viszont a republikánus párt centruma tolódott egyre jobbra, az amerikai belpolitika pedig a süketek párbeszédéve vált, ahol konstruktív pártközi együttműködésre már évtizedek óta nemigen van példa. Ennek lett az eredménye Donald Trump elnökjelöltté választása, elnöksége, és az, hogy hiába veszített, 2024-ben simán újra ő lehet Biden ellenfele. A hagyományos republikánus szavazók sokáig tűrték, hogy a lassan mainstreammé váló radikálisok diktálják a tempót, mert a korábban apolitikus keresztény jobboldal pluszszavazatai sok választáson döntőnek bizonyultak.

A kansasi népszavazás most nagyon erős figyelmeztetés arra, hogy ez a jobboldali érdekszövetség hosszabb távon nem tartható. Ha az ideológiai kérdések maradnak a fókuszban, az amerikai választók többsége még egy addig fixen jobbra szavazó államban is kihátrál a republikánusok mögül.

(538, NYTimes, NPR, WaPo, Atlantic, Intercept)