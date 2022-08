Százezrek mondják le streaming-előfizetéseiket Angliában a megnövekedett megélhetési költségek miatt

Több cég mellett az Amazon streaming-szolgáltatásának előfizetői bázisa is megcsappant az elmúlt negyedévben Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Április és június között csaknem 800 ezer brit háztartás mondta fel Netflix- illetve Amazon Prime Video-előfizetését - írja a Guardian csütörtökön.

Az Angliát is sújtó megélhetési válság miatt a családok jelentős része igyekszik faragni állandó költségeiből, és sokan közülük csökkentik streaming-előfizetéseik számát.

A Broadcast Audience Research Board (BARB) kutatócég legfrissebb felmérése szerint az első negyedéves 19,57 millióról a második negyedév végére 19,19 millióra csökkent azon háztartások száma, amelyek legalább egy előfizetéses video-on-demand (SVOD) szolgáltatáshoz hozzáférnek. Ez nettó 382 ezres csökkenést jelent.

A Netflix, amely tíz éven keresztül folyamatosan növelni tudta előfizetői számát Angliában, sorozatban második negyedévét zárja úgy, hogy veszít bázisából. A cég piaci értéke jelentőset zuhant az idei évben, miután világszerte több mint 1,5 millió előfizetővel csappant meg felhasználó-közönsége.

Április és június között 206 000 háztartás mondta le Netflix-előfizetését Angliában, igaz, ehhez hozzájárulhatott az is, hogy a cég az elmúlt két évben kétszer is emelte előfizetési árát. A streaming-szolgáltatónak azért még így is 17 milliós brit ügyfélköre van.

Az Amazon Prime Video-szolgáltatáshoz hozzáférő brit háztartások száma egy negyedév alatt 589 ezerrel - 13,35 millióról 12,76 millióra - csökkent.

A Sky szolgáltatását, a Now TV-t 43 ezren mondták le ez idő alatt. Jelenleg 2,07 millió háztartás fizet még érte.

A Disney+ tudta növelni felhasználói számát: a második negyedévben 91 000 háztartással bővült ügyfélkörük, és ezzel 6,62 millió előfizetésük él Angliában. Szintén enyhén, de emelkedett az Apple+ bázisa is: 43 000 új előfizetésük lett negyedév alatt, és ezzel 1,61 milliós ügyfélkörük van.

A BARB nem kérdezte meg a háztartásokat arról, miért döntöttek az előfizetések lemondása miatt, de úgy érzékelik, hogy sokan az energiaárak tavasszal tapasztalt hirtelen emelkedése miatt felülvizsgálják valamennyi havi kiadásukat.

Áprilisban a Kantar Worldpanel kutatása is azt mutatta, hogy az első negyedévben 215 ezerrel csökkent azon brit háztartások száma, ahol legalább egy streaming-szolgáltatásért fizetnek. Tíz év után tört meg a növekedési trend. (Guardian)