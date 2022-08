A természetvédelmi területeken is felpörgeti a tarvágásokat a kormány

Orbán Viktor már a múlt pénteki rádióbeszédében megpendítette, hogy az állami erdőgazdaságoknak terveket kell készíteniük a tűzifa-kitermelés növelésére. A kormány azt akarja, hogy ahol lehet kályha- és kazánprogrammal váltsák ki a gázfűtést. Van, ahol már szóltak az iskolának, hogy jön a fatüzelés. Csütörtök este már meg is jelent az a kormányrendelet, ami

a gyorsabb fakitermelés érdekében felfüggeszti az eddigi természetvédelmi szabályokat. A rendelet szerint már nem kell alkalmazni a fakitermelés tilalmi időszakára vonatkozóan jogszabályban vagy hatósági döntésben megállapított korlátozást. Elvileg ez a madarak fészkelésének és utódnevelésének zavartalanságát biztosította eddig.

Fotó: WWF Magyarország - a jogtulajdonos engedélyével

Felfüggesztik a természetvédelmi törvénynek azt a részét is, ami eddig biztosította volna, hogy a védett természeti területeken zajló fakitermelésnél olyan természetkímélőbb kitermelési módokat kell alkalmazni, mint a fokozatosan felújító vágás vagy a szálalás, vagyis csak kisebb foltokban vágnak ki fákat. Mostantól viszont ezekben az erdőkben is mehet a tarvágás. Mivel a tarvágás a megmaradó erdők mikroklímáját is megborítja, azok még kevésbé tudnak majd ellenállni az olyan hőhullámoknak, amiket idén is láttunk.

Ugyanúgy engedélyezték a tarvágást a az állam természetvédelmi, Natura 2000, tájképvédelmi vagy közjóléti elsődleges rendeltetésű erdeiben is.



És már az a korlátozás sem vonatkozik a favágókra, hogy ezeken a természetvédelmi területeken a tarvágás kiterjedése csak 3-5 hektár lehet. Ráadásul a kivágásra ítélt területek megközelítése érdekében hatósági engedély nélkül is lehet erdei utakat kialakítani. Az olyan idegenhonos fajok mint az akác kivágása után már kötelező őshonos fajokat ültetni.

És amíg eddig az erdészeti hatóság határozhatta meg, hogy egy erdő a termőhelyi viszonyok, a faállományt alkotó fafajok jellemzői, egészségi állapota alapján mikor tekinthető vágásérettnek, mostantól az állami erdőkben ez már csak ajánlásnak számít. Szóval a fiatalabb erdőkre is rá lehet engedni a fűrészgépeket.

Ha a miniszter engedélyt ad rá, akkor mostantól az állami erdészeteknél azokon a területeken is lehet fát vágni, amik nem szerepelnek az előre leegyeztetett erdőtervben. Megkönnyítették a favágók dolgát azzal is, hogy mostantól nem 21, hanem csak 8 nappal korábban kell bejelenteni a hatóságnak az erdőirtást. Ennek elbírálására a hatóságnak mostantól csak 3 napja lesz.

Közben a Népszava a minisztériumból származó nem hivatalos információk alapján arról ír, hogy a kormány a nemzeti parkok védett földjeit is el akarja adni. A lap szerint a kormány azért tervezett be 300 milliárdos bevételt a jövő évi költségvetésben állami tulajdonú ingatlanok eladásából az Agrárminisztérium cím alatt, mert hozzányúlna az erdőgazdaságok vagyonához, a nemzeti parkok területéhez, vagyis ezután már nemcsak magánszemélyek, hanem mezőgazdasági társaságok is vehetnek állami földet, amit jelenleg haszonbérlőként művelnek. Ehhez egy új Földet a gazdáknak programot terveznek indítani.