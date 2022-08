Hogyan válasszunk jó pszichológust?

Egyre több ember ismeri fel, hogy pszichológusra van szüksége, azt viszont kevesen tudják, hogy hogyan érdemes választani.

Nem csak egy rosszul meghozott döntés miatt lehet belefutni úgynevezett „rossz pszichológusokba”, hanem mert a szakma szerint akkora a kereslet, amit nem tudnak kiszolgálni, ezért kóklerek jelentek meg a piacon.

Klinikai szakpszichológusnak, tanácsadó szakpszichológusnak és a coachoknak is megvan a helye ebben a rendszerben, csak tudni kell, kihez érdemes menni.

Biztosan mindenkinek van legalább egy olyan ismerőse, aki már panaszkodott arra, hogy ebben az országban nem lehet jó pszichológust találni, ha meg mégis, arra hónapokat, rosszabb esetben egy évet is várni kell. Sokaknak biztosan olyan ismerőse is van, aki nagy pszichológus-fogyasztó, végigjárt már egy csomó pszichológust, de egyik sem volt az igazi, és még mindig nem oldódott meg a problémája. Azokat a sztorikat is jól ismerjük, amik úgy kezdődnek, hogy „pszichológushoz kéne mennem, de nagyon drága...”

Túl nagy a kereslet, kicsi a kínálat

„Mindenképpen érzékeljük, hogy az utóbbi időben megnőtt a kereslet a pszichológusokra. Én azt látom, hogy a COVID előtti időszakhoz képest is jelentősen megemelkedett a kereslet, aminek az oka a járvány miatt kialakult depresszív és szorongásos állapotok gyakoriságának emelkedésében keresendő, amit az ukrán háború tovább rontott. Egyébként is köztudott, hogy a magyarok között magasabb a depressziós, szorongó állapotok előfordulása, de egy tanulmány szerint a Covid miatt ez még 26 százalékkal nőtt az összlakosság körében” - mondja Dr. Vizin Gabriella, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta.

Arra a kérdésre, hogy a megnövekedett keresletet ki tudja-e elégíteni a kínálat, Vizin Gabriella egyértelműen nemmel válaszol. Szerinte azonban ez világszerte így van mind az állami, mind a magánellátásban, ugyanis limitált az elérhető szakemberek száma.

Szerinte a szakemberhiány problémát az oldhatná meg, ha bevezetnének egy lépcsőzetes ellátási modellt, amit külföldön, például Angliában sikeresen alkalmaznak.

„Ezt úgy kell elképzelni, hogy lenne egy első szint azoknak, akik elakadtak valamivel az életben, de alapvetően elegendő nekik egy önsegítő könyv vagy applikáció, amit szakember javasol. A második szinten lennének azok, akiket például valamilyen trauma ért vagy gyászfeldolgozásra van szükségük, ez a szint felel meg nagyjából a tanácsadó szakpszichológus munkájának. A harmadik szinten pedig azok lennének, akik klinikai szintű mentális betegséggel küzdenek, a negyediken pedig azok, akiknek mély, feltáró pszichoterápiára van szükségük” - magyarázza Vizin.



Van, de korlátozott az állami ellátás