Óvodások ihlethették Orbánék új kommunikációs trükkjét

„Kiscsoportos óvodásnak nézi a választópolgárokat a kormány” – írtam egy éve, amikor kormányzati kommunikáció címén dühös, rettegő és vidám emojikkal kampányoltak közénzen.

Fotó: Kiss Bence

Azóta – ahogy az élet minden területén – a helyzet itt is súlyosbodott: most már nemcsak óvodásszerű felnőttekhez akarnak szólni, hanem óvodásszerű felnőttekként is viselkednek (amellett, hogy programszerűen tahók).

Azt a „zseniális” kommunikációs trükköt találták ki ugyanis, hogy amikor példát kell mondani az Ellenség felfoghatatlan mértékű aljasságára, rögtön egy meg nem történt esetet említenek, egy feltételezést arról, hogy az Ellenség majd arról, ami a szemünk előtt zajlik, tehát látván látjuk, hogy igaz, valami nyakatekert hazugságot fog terjeszteni.

Orbán Viktor ezt 2019 elején próbálta ki először, amikor Olaszországban az Olasz Testvérek párttalálkozóján megmondta, mit fognak róla írni (és hogy ez amúgy is mindegy).

Most viszont rövid idő alatt háromszor is ezzel a „Nem ér a nevem, káposzta a fejem!”-taktikával álltak elő. Először Bayer Zsolt beszélt arról Tusványoson, hogy már látja, hogy legkésőbb délután milyen fake news-zal fog jelentkezni a 444. (Nem jelentkezett.)

Bayer azóta a blogján írta azt Niall Fergusonról, hogy: „A nagyszerű történészről legkésőbb holnap meg fogja írni a 444, hogy »homofób« és »szélsőjobboldali«.” (Nem írtunk róla.)

Szintén Tusványoson Szánthó Miklós, a fideszes Alapjogokért Központ vezetője mondta azt a Telexnek (aminek nem hajlandó nyilatkozni), hogy: „Látom, hogy ebből egy olyan összevágást fognak csinálni, ahol egymás mellé teszik az összes ilyen mondásomat, és ezt fogják kitenni a netre. Fake newsnak nem nyilatkozom.” (Nem készült ilyen összevágás.)

Orbán csütörtökön a texasi CPAC-en, az amerikai konzervatívok éves találkozóján azt mondta: „De azt hiszem, hogy meghívásommal sok embert sikerült összezavarniuk. Például a baloldali médiát. Már látom is a holnapi szalagcímeket: »Szélsőjobboldali európai rasszista és antiszemita erős ember, Putyin trójai lova tartott beszédet a konzervatív konferencián.« De nem akarok nekik ötleteket adni. Ők mindenkinél jobban tudják, hogyan kell hamis híreket gyártani. Ehelyett elmondom Önöknek az igazat: Magyarországon zéró toleranciát hirdettünk meg a rasszizmussal és antiszemitizmussal szemben, tehát ezzel vádolni bennünket nem egyéb, mint hírhamisítás, és azok, akik ilyet állítanak, egész egyszerűen idióták. Ők az ipari méretű »Fake News Társaság.«”

Bár Tusványos után Orbán fajelméleti fejtegetést igyekeztek azzal tompítani, hogy a kormányfő is szokott félreérthetően fogalmazni (már ha valaki félre akarja érteni), valójában az orbáni hatalomtechnika egyik legfontosabb eleme a nyelvpolitika: a miniszterelnök mindig gondosan megválogatja a szavait, főleg, amikor Tusványoson évente egyszer hosszú beszédben mutat utat a világnak.

Tehát, ahogy az sem lehetett nyelvbotlás vagy pontatlan fogalmazás, hogy négyszer is kevert fajú népekről beszélt, úgy az sem lehet véletlen, hogy most a legfőbb propagandistáihoz hasonlóan ő is arról beszélnek, hogy már látják, mivel fogják őket támadni. Ez az orbánizmus nagy trükkje: mindig arról beszélni, hogy az Ellenség mit akar csinálni. Brüsszel át akarja operálni a gyerekeket, a migránsok meg akarják erőszakolni a lányinkat, a baloldal háborúba akarja vinni a fiainkat stb.

Most pedig megvan a minimálisan elégséges bizonyíték a fake newsra: a nagy büdös semmi.

A „Nem ér a nevem, káposzta a fejem!”-taktikát alkalmazó Fidesz élcsapata: Bayer Zsolt, Orbán Viktor és Szánthó Miklós Illusztráció: Botos Tamás

Persze eddig is egyszerűen csípőből fake news-nak titulálták a kritikákat, de meg nem történt eseményekre előre hivatkozni olyasmi, amit nagyon rég nem láthattunk. Legutoljára talán óvodában.