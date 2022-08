Könnyedén tudnának országot váltani a Liu testvérek, egyelőre kérdés, hogy megteszik-e

Amit biztosan tudni: a rövidpályás magyar gyorskorcsolya két legnagyobb sztárja, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang Kínában készül fel a következő szezonra. Amiről viszont egyelőre semmit sem tudni, hogy ez jár-e országváltással is.

Az olimpiai bajnok fivérek döntésének legfontosabb szereplője a kínai nevelőedzőjük, Csang Csing Lina. A magyar short track közelmúltbeli sikereiben kulcsszerepet játszó vezetőedző 12 év után elhagyja Magyarországot, a jövőben a kínai válogatott mellett dolgozik tovább.

Liu Shaolin Sándor és Csang Csing Lina vezetõedzõ a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edzésén a 2022-es pekingi téli olimpián Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Amikor július közepén napvilágra került Csang Csing Lina távozása, Kósa Lajos, a korcsolyaszövetség elnöke azt mondta, hogy a Liu testvéreket elég rosszul érintette a vezetőedző távozása, mert nagyon szoros emberi és érzelmi kapcsolat van hármójuk között.

Bánhidi Ákos, a csapat menedzsere, és új vezetőedzője szintén úgy nyilatkozott, hogy senkinek sem okoz meglepetést azzal, hogy Csang Csing Lina távozása érzékeny érintette Shaolint és Shaoangot.

Kósa szerint visszautasíthatatlan ajánlatot kapott Csang Csing Lina Kínából, Bánhidi pedig azt mondta, hogy „nagyon sajnálom, hogy így alakult, a falig elmentem azért, hogy ne így legyen”. Szerinte a Liu testvérek, Csang Csing Lina, a válogatott edzői stábjának másik tagja, a koreai Dzse Szu Csun és ő igazi egységet alkottak, innentől a legfontosabb ember hiányzik ebből a csapatból. Mint mondta, „a következő időszak kérdése, hogy az új rendszer lábait stabilan lecövekeljük, ennek része lehet az is, hogy a fiúk, ha akarják, találkozzanak Linával, s ha úgy gondolják jónak, eddzenek is vele, mi ebben segítjük őket. Nyilván senkinek sem okozok meglepetést azzal, ha azt mondom, hogy Lina távozása érzékeny érinti Shaolint és Shaoangot, ám szerencsére az én kapcsolatom velük továbbra is jó, magas hőfokon rezeg. Olyan helyzetbe kerültünk, hogy meg kell találnunk, hogyan folytathatják a srácok ugyanolyan magas szinten, mint eddig – partner vagyok minden megoldásban. Velük, mellettük vagyok.”

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang a pekingi téli olimpia fogadóünnepségén Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Liuék akkor nem szólaltak meg. Most azt jelentették be magyarul, angolul és kínaiul, hogy Kínában kezdik a felkészülést. „15 év közös munka, sok kihívás, sok nehézség, de még több felejthetetlen pillanat és siker. Lina a sport mellett az életre is nevelt minket, amiért a legnagyobb szeretettel és feltétel nélküli bizalommal állunk hozzá. Az eddig közösen felépített utat szeretnénk folytatni, ezért úgy döntöttünk, hogy az idei felkészülést is együtt kezdjük el. Most egy darabig távol leszünk, de természetesen mindenhol aktívak maradunk, és hamarosan találkozhattok velünk!” (Utóbbi megjegyzés vélhetően a közösségi médiás szereplésnek szólt, legalábbis angolul és kínaiul is ezt írták ki.)

Liuék közleményében nincs szó országváltásról, mégsem lenne teljesen meglepő, ha az megtörténne. Éppen Liu Shaolin nyilatkozta nekünk az olimpia után, hogy már a 2018-as pjongcsangi olimpia után - amikor megnyerték a férfi váltót - jöttek megkeresések, hogy mi lenne, ha Kínában folytatnák, de nem szerettek volna váltani. Akkor még itthon edzette őket Csang Csing Lina.

A testvére, Liu Shaolin a pekingi olimpia előtt beszélt arról, hogy milyen szoros kapcsolat fűzi Kínához is őket. „Nemcsak a magyar embereknek akarok nyerni, és nemcsak magamnak, hanem a kínai embereknek is. Fele-fele arányban vagyok magyar és kínai. Ha érmet szerzek, akkor fele Kínáé, fele Magyarországé” - mondta a Reuters hírügynökségnek. Azzal folytatta, hogy „az anyukám két zászlót varrt össze: a magyart és a kínait. Ezért lenne különleges, ha nyerni tudnék, és ezt a zászlót meg tudnám lengetni”.

Az országváltás a rövid pályás gyorskorcsolyában nem lenne példa nélküli, Magyarország is honosított a közelmúltban két amerikait, Cole és John-Henry Kruegert. Utóbbi 1000 méteren még amerikai színekben lett ezüstérmes a pjongcsangi olimpián 2018-ban, még abban az évben felvette a magyar állampolgárságot, és a magyar váltó tagja lett. A válogatottból most júliusban rakták ki, nem részletezett fegyelmi okok miatt.

Liuéknak, ha valóban országváltáson gondolkodnak, több szempontot is figyelembe kell venniük. A legerősebb nyilván az őket 15 éve edző Csang Csing Lina személye, akinek úgy kellene felkészíteni őket, hogy közben a legnagyobb riválisaik a kínaiak. (Az olimpián 1000 méteren úgy veszítette el a döntőt Liu Shaolin, hogy elsőként ért ugyan célba két kínai és a testvére előtt, de az egyik kínai versenyzővel történt ütközés miatt kizárták.) Csang Csing Lina nélkül viszont egyelőre nem tudják elképzelni az edzéseket, arra pedig semmi esély, hogy a vezetőedző a közeljövőben otthagyja a kínai válogatottat és visszatérjen.

A tehetségük alapján Liuéknak nemcsak a magyar válogatottban van ott a helye. Kínában ugyanakkor sokkal élesebb konkurenciaharc várna rájuk. Míg itthon minden körülmények között garantált Liuék válogatottbeli tagsága, így világbajnoki és olimpiai szereplése, kint óriási a rivalizálás, Liuéknak már a csapatba kerülésért is a világ elitjével kellene harcolniuk. (Itthon 300 igazolt versenyező van összesen.) Ez még nagyobb erőfeszítésre is ösztönözheti őket, de egyáltalán nem lenne bérelt helyük a kínai válogatottban. Ha bekerülnek, akkor viszont egyéniben és különösen váltóban megnő az esélyük a győzelemre. Pláne úgy, hogy John-Henry Krueger pár héttel ezelőtti kipaterolásával sokat gyengült a magyar váltó.

Olimpiai, de akárcsak világbajnoki érmet nyerni itthon kifizetődőbb. Most egy olimpiai aranyért 50 millió, ezüstért 35,7 millió, bronzért 28,5 millió forint jár, és a további helyezéseket is díjazzák. Liu Shaoang például a teljes pekingi olimpiai szerepléséért, azaz az 500-on nyert aranyért, az 1000-en és a vegyesváltóban nyert bronzért, a negyedik helyért 1500-on, valamint a hatodik a férfiváltó tagjaként összesen nettó 139,9 millió forintot kapott, ezzel ő lett minden idők legmagasabban díjazott magyar olimpikonja. Kínában ennyire nem bőkezű az állam, igaz, nagyságrendekkel több olimpiai dobogóst kellene busásan jutalmazni.

Emellett itthon életjáradék is jár az olimpiai dobogósoknak 35 évre koruk után. Ez a KSH által kiszámolt nettó átlagkeresettel megegyező összeg. Liu Shaolin Sándornak a pályafutása alatt eddig begyűjtött olimpiai arany és bronz után a mostani átlagkereset alapján havi 513 forint jár majd élete végéig, testvérének, Shaoangnak ennek a duplája, 1 millió forint a két arany és két bronz után. Ezt a jelenlegi szabályok szerint nem veszítenék el akkor sem, ha kínai színekben versenyeznének tovább, ugyanis csak jogerősen kiszabott szabadságvesztés esetén esnének el az életjáradéktól.

Liuék óriási hasznot húzhatnának a kínai piacból is.Eddig is tudatosan építették a kínai közösségi médiás jelenlétüket, ez még jobban felpörögne. A Weibon Liu Shaolinnak több mint 1,3 millió követője van, Shaoangnak félmillió. Nem ugyanaz a lépték, mint az Instagram (128 ezer, illetve 96 ezer követő).

A magyar szövetség egyelőre annyit kommunikált, hogy a short track válogatott „egy része Magyarországon készül, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor pedig a napokban a magyar szövetség edzőjével, Dzse Szu Csunnal Kínába utazik edzőtáborba, ahol a kínai válogatottal, és annak edzőjével, Csang Csing Linával kezdik meg az idei évi felkészülést”.