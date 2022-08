Mészáros Lőrinc a budai Naphegyről hódíthatja meg a gasztronómia világát is

Májusban jelent meg a hír, hogy mindössze egy évvel a nyitás után már be is zárt a NER-körökben is kedvelt Oxygen Wellness Naphegy alsó szintjén Gianni Annoni étterme, a Naphegy utca 67. szám alatt. Úgy tűnik azonban, hogy sikerült megtalálni az utódját. Nyilvános cégadatbázisból ugyanis kiderült, hogy július 27.-én

Sunhill Bistro Kft. néven új cége van Mészáros Lőrinc felcsúti üzletembernek, amelynek székhelye szintén a Naphegy utca 67., főtevékenysége pedig az éttermi vendéglátás.

Egészen pontosan a Fájdalom-ambulancia Kft. a Sunhill Bistro tulajdonosa, ebben a cégben 2020 decemberében lett érdekelt Orbán Viktor kormányfő barátja, ezzel pedig a sikeres vállalkozó az építőipar, a mezőgazdaság, a sport és a bankvilág után megérkezett a magánegészségügybe is. Fő szakterületük a mozgásszervi sérülések kezelése, az éttermekhez tehát sok közük eddig nem volt. Az egészségügyi cégben Mészáros Lőrinc tulajdonostársa Magyar Mátyás, a Diósgyőr FC Kft. többségi tulajdonosa, aki tehát így közvetlenül a Sunhill birtokosa is lett.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy Mészáros Lőrinc szeret finomakat enni, hiszen például a NER kedvenc éttermében ünnepelte meg Várkonyi Andreával, hogy 35 évre megszerezte az autópálya-koncessziót. A naphegyi helyszín igazán pazar, de kockázatos, hiszen Gianni bicskája is beletört. Az olasz vendéglátós Naphegy Étterem Kft. nevű cége 2020 novemberétől próbálkozott megélni az Oxygen Wellness Naphegy alsó szintjén, de 2021-ben csak 77,8 millió forint bevételük volt (aligha segített a koronavírus-járvány), ami 44,6 millió forint veszteséget okozott.

A helyszín meglehetősen tágas és drága. „Az Oxygen Wellness Naphegy Budapest egyik legexkluzívabb fitness terme, amely több ezer négyzetméteren kínálja magas színvonalú és széleskörű fitness-wellness-masszázs szolgáltatásait” - olvasható a bemutatkozása. A hvg.hu írt arról, hogy a Fideszhez közel álló celebeknek, köztük Rogán Antal exének, Gaál Cecíliának is ez az egyik kedvenc helye, de megfordult már ott a kormányfő tanácsadója, Habony Árpád is. Üzemeltetője pedig egy Clarement Investments Ltd. nevű, Cipruson bejegyzett társaság.

Budapesten kívül már nyitott éttermet Mészáros Lőrinc - őt gyarapítja, aki a bodrogkeresztúri Dereszla Bisztróban fogyaszt. A fővárosban viszont ez lehet az első konyhája. Segítségére lehet Czene Ferenc, aki a Sunhill ügyvezetője, de ő a Mészáros Gasztro Kft. vezető tisztségviselője is. Ehhez a céghez tartozik a felcsúti Állomás Kávézó, az alcsútdobozi Mészáros Pub & Pizzéria, ahol emelni kellett a kiszállítási díjakat, valamint az óbaroki Szekér csárda. Tavaly összességében 2,1 milliárd forint bevétele volt a gasztrós cégnek, de csak 10,4 millió forint nyereséget hozott a konyhára.