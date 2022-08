Nem lehet 27 foknál alacsonyabbra állítani a klímát spanyol üzletekben, irodákban és éttermekben

Spanyolországban új energiatakarékossági szabályokat fogadtak el. Ezek értelmében tilos a légkondicionálót nyáron 27 foknál alacsonyabbra állítani. Télen a fűtés sem lehet majd 19 fok fölött.

Az intézkedések az irodákra, üzletekre, bárokra és éttermekre, valamint a tömegközlekedési eszközökre és a közlekedési központokra vonatkoznak majd. Az üzleteknek zárva kell tartaniuk az ajtókat a hőmérséklet fenntartása érdekében.

Spanyolország 7 százalékkal csökkentené gázfelhasználását az Európai Unió közelmúltban kötött megállapodása alapján, csökkentve ezzel az orosz gáztól való függőséget. Az új szabályok értelmében este 10 órától az üzletek és az üres kormányhivatalok előtt is le kell kapcsolni a villanyt.

Spanyolországban azonban jelenleg nagyon forró nyár van, a hőmérséklet sokfelé 40 fok felett van. A Costa del Sol turisztikai bizottságának elnöke bírálta is az intézkedéseket.

„Elégedett turistákat akarunk, nem pedig sült turistákat vagy olyanokat, akik félnek a sötét utcákon sétálni" - mondta Francisco Salado. „Olyan, mintha ezt a rendeletet egy marslakó írta volna, aki egyáltalán nem ismeri az országunkat, és nem konzultált senkivel” - mondta Salado.

Fotó: MARCO CRISTOFORI/robertharding via AFP

Hozzátette, hogy „semmi értelme" arra kényszeríteni a szállodákat, éttermeket, bárokat, múzeumokat, mozik, boltokat, vasút- és buszpályaudvarokat, repülőtereket, hogy nyáron, „éppen egy hőhullám kellős közepén" 27 fokra állítsák a hőfokot. A hét elején kiderült, hogy a turisták továbbra is hűthetik a szállodai szobáikat, mivel azok „magánterületnek" számítanak.

„Elég csak besétálni egy bevásárlóközpontba, hogy rájöjjünk, talán túl alacsonyra van állítva a hőmérséklet" - mondta Pedro Sánchez miniszterelnök a múlt héten.

A spanyol közintézmények már most is hasonló energiatakarékossági előírásokat alkalmaznak. A kormány szerint az intézkedések nemcsak energiát takarítanak meg, hanem a háztartások és a vállalkozások számláit is csökkentik.

Spanyolország nyáron az egyik legmelegebb európai ország. Idén már két hőhullám is volt az országban, és az előrejelzések szerint augusztus első heteiben ismét emelkedni fog a hőmérséklet. (Sky News)