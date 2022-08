12 robbanást hallottak a fültanúk a krími katonai reptérnél

A lőszerraktárban történt robbanás az illegálisan annektált Krím-félszigeten egy orosz katonai légitámaszponton a moszkvai magyarázatok szerint, jelentette a Reuters azt is megjegyezvén, hogy beszámolójuk Oroszországban született, ahol a törvények korlátozzák, miként számolhatnak be az ukrajnai "orosz katonai műveletekről". Az orosz törvények szerint például a háborút nem szabad háborúnak nevezni.

Robbanások és gomolygó füstfelhő a Szaki légitámaszpontnál a Krím nyugati partján, Novofedorivka közelében, ahol az orosz védelmi minisztérim tájékoztatása szerint lőszerraktárak robbantak fel. Fotó: OBTAINED BY REUTERS/via REUTERS

A brit hírügynökségnek nyilatkozó szem- és fültanúk beszámolója szerint fél órán belül legalább 12 egymást követő robbanás történt a Szaki légitámaszponton. A tanúk beszámolója szerint az utolsó robbanás volt a leghangosabb.

A helyi hatóságok szerint a robbanásokban öten megsérültek. Az orosz védelmi minisztérium közleményében ugyanakkor azt állította, hogy nem voltak sérültek. A minisztérium közleményében a robbanás okaként "több lőszerraktár detonációját" jelölte meg, magyarán szerintük a robbanás oka robbanás volt.

Ukrajna egyelőre nem kommentálta a történteket. A Novofedorivka melletti Szaki légitámaszpont 210 kilométernyire van a legközelebbi, ukrán ellenőrzésű területtől, vagyis bőven kívül esik az ukrán tüzérség és rakétatüzérség hatótávolságán. A legnagyobb hatótávolságú, rendszeresített ukrán rakéta, a Tocska hatótávolsága 120 kilométer. Az elmúlt pár évben Ukrajna ennél nagyobb hatótávolságú rakétarenszerek fejlesztésébe is kezdett, ezek közül a 350 kilométer hatósugarú Hrim-2-es rendszerből 2018-ban átadtak egy darabot, de arról nem tudni, hogy ezt rendszerbe is állították volna. Ilyen fegyverek híján legfeljebb az ukrán légierő lehetne képes csapást mérni egy a frontvonalaktól ilyen messze eső célpontra. (Via Reuters)