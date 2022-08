Lehet, hogy Trump jön ki jól a floridai otthonában tartott házkutatásból

Amerikai idő szerint hétfő reggel az FBI nyomozói razziát tartottak Donald Trump floridai birtokán, a híres-hírhedt Mar-a-Lago rezidencián. Egyelőre nem lehet egész pontosan tudni, hogy mit kerestek, de nagyon valószínű, hogy olyan dokumentumok után kutattak, amiket Trump jogtalanul vitt el a Fehér Házból. Trump és követői fel vannak háborodva, a házkutatás és a volt elnök ügyeivel kapcsolatos, várhatóan felgyorsuló nyomozás pedig segítheti, de akár le is rombolhatja Trump politikai álmait.

Az amerikai sajtó legnagyobb híre hétfő reggel az volt, hogy az FBI, vagyis a szövetségi nyomozóhatóság ügynökei helyi idő szerint reggel 9-kor megjelentek Donald Trump Mar-a-Lago nevű klubjában és rezidenciáján, a dél-floridai Palm Beach városában. A Mar-a-Lago csak egy Trump luxusvillái közül, de talán ez a volt elnök szívének a legkedvesebb. Elnökként is rengeteg időt töltött itt, vicceskedve a “téli Fehér háznak” hívta, elnöki mandátumának lejárta után pedig ezt a birtokot tette meg politikai főhadiszállásának. A házkutatás alatt viszont nem volt itt - a nyári hőségben Mar-a-Lago bezár, és a bukott elnök a New Jersey-i golfbirtokán múlatja napjait.

Ez persze nem gátolta meg abban, hogy mélyen felháborodjon az FBI nyomozásán. A Twitteren rohamnak, támadásnak nevezte a razziát, amihez hasonló szerinte csak harmadik világbeli országokban fordulhatna elő. Azt is írta, hogy az ügynökök a széfjét is feltörték. Trump tweetje után a rezidenciája előtt elkezdtek gyűlni a helyi rajongói, addigra viszont a házkutatásnak már nagyrészt vége volt.

Trump és a dokumentumok

Hogy egész pontosan mit kerestek a nyomozók, azt egyelőre nem tudni, mert sem az FBI, sem a hatóságot ellenőrző igazságügyi minisztérium nem válaszolt a sajtó kérdéseire. Nagyon valószínűnek tűnik viszont, hogy az ügynökök olyan dokumentumokat kerestek, amelyeket Trump jogszerűtlenül hozott el a Fehér házból.

Hogy Trump 2021 januárjában, vagyis mandátuma lejárta után magával vitt egy nagy rakás dokumentumot Mar-a-Lagóba, már egy ideje ismert. A Fehér ház archívumát őrző Nemzeti Levéltár dolgozói idén januárban jöttek rá, hogy hiányzik nagyjából 15 doboznyi olyan irat, amely Trump elnöksége idején keletkezett, és amelyek az amerikai szövetségi kormány tulajdonát képzik, így Trump még akkor sem vihette volna őket el szuvenírként, ha az ő elnöksége alatt születtek.

Az 1973-as, elnökök iratairól szóló törvény értelmében lényegében minden olyan írásos dokumentum, ami az elnök munkájához kapcsolódik, állami tulajdont képez, így azokat meg kell őrizni, és át kell adni az archívumnak. Trump viszont ezeket a saját személyes tárgyainak tekintette, és elvitte. Egy részüket valószínűleg amolyan emléknek vagy szuvenírnek szánta, a Mar-a-Lagóba került dobozokban volt ugyanis többek között az a levél, amit Barack Obama hagyott Trumpnak az elnöki rezidencián a kiköltözése után, vagy azok a levelek, amelyeket az észak-koreai diktátor, Kim Dzsongun küldött az amerikai elnöknek, és amelyekre Trump egyszer szerelmes levelekként hivatkozott.

Ezeken kívül viszont számos olyan dokumentumot is elvitt Trump a Fehér házból, amelyekben nemzetbiztonsági szempontból érzékeny államtitkok is szerepeltek. Az archívum értesítette az igazságügyi minisztériumot, amely pedig jelezte Trumpnak, hogy szíveskedjen visszaadni azt, ami nem az övé. Több hónap szöszölés és időhúzás után Trump csapata végül visszaszolgáltatta a dobozokat. Könnyen lehet viszont, hogy a minisztérium vagy az archívum úgy ítélte meg, nincs meg hiánytalanul minden dokumentum, és ezeket keresték a volt elnök rezidenciáján.

Trump amúgy már elnökként is rettenetesen bánt olyan iratokkal, amiket meg kellett volna őriznie az archívumnak. Szintén hétfőn jelent meg egy cikk az Axios oldalán képekkel, amelyeken állítólag az látható, hogy összetépett papírok dugítják el a Fehér ház vécéjét. A papírokon a cikk szerint Trump kézírása látható. A képek egy hamarosan megjelenő, Trump elnökségével foglalkozó könyvből származnak, amelyet a New York Times fehér házi tudósítója, Maggie Haberman írt. Ebben több beszámoló is szerepel arról, hogy Trump nagy összetépő volt, rendszeresen semmisített meg különböző iratokat, jegyzeteket, ehhez kedvenc módszere pedig az volt, hogy lehúzza őket a vécén.

Trump nemcsak a saját jegyzeteit tépkedte cafatokra, de az elnöknek készült, gyakran titkos információkat tartalmazó tájékoztató anyagokból is előszeretettel tépett ki oldalakat, különösen képeket. Ezeket nem semmisítette meg, hanem elrakta, egy esetben pedig egy iráni katonai bázisról készült titkos műholdképet egyszerűen kiposztolt a Twitteren.

Jól jöhet. De kinek?

Trump természetesen a “szélsőbaloldali” demokratákat okolta a razziáért, akik boszorkányüldözést folytatnak ellene, és ehhez fegyverként használják ellene az FBI-t. Igaz, azt nem tette hozzá, hogy a szervezetet még mindig az a Christopher Wray vezeti, akit annak idején Trump nevezett ki a posztjára. Az viszont biztos, hogy egy ilyen horderejű akcióhoz magas szintű hozzájárulásra volt szükség az igazságügyi minisztériumtól. Joe Biden amerikai elnök csapata mindenesetre azt kommunikálta, hogy az elnök is a közösségi médiából hallott először a házkutatásról. (Az USA-ban az igazságügyi minisztérium nagy függetlenséget élvez, hiszen a kormány munkájának jogszerűségét is ellenőrizni hivatott.)

Arról már egy ideje lehet olvasni az amerikai sajtóban, hogy az FBI komolyan foglalkozik a volt elnök ügyeivel, részben a 2021. január 6-i zavargásokkal, részben más ügyekkel összefüggésben. Hivatalos nyomozást viszont eddig még egy ügyben sem indítottak, valószínűleg azért, mert egy ügyet sem éreztek még elég megalapozottnak ahhoz, hogy biztosan bíróságig lehessen vinni. Politikai értelemben viszont még akkor is kétélű fegyver bármilyen nyomozás vagy bírósági eljárás Donald Trumppal szemben. Nincs ez másként az elnöki dokumentumok és a mostani házkutatás ügyével sem, és már most látszik, hogy a republikánusok dolgoznak azon, hogyan használják ki a helyzetet.



Ha bebizonyosodna, hogy Trump valóban a törvényt megszegve tartott magánál minősített iratokat, akkor pénzbüntetéssel, extrém esetekben még börtönnel is lehetne büntetni. Ami viszont politikai szempontból ennél fontosabb, hogy ha elítélnék, nem tölthetne be többet állami tisztséget, vagyis nem indulhatna a 2024-es elnökválasztáson. Trump ellenlábasainak viszont bármilyen eljárás csak ebben a hipotetikus esetben lenne előnyös, vagyis ha egy nyomozás során elég meggyőző bizonyítékot sikerülne szerezni, hogy a volt elnök megszegte a törvényt, majd egy 12 fős esküdtszék is egybehangzóan bűnösnek találná. Ez viszont azt is jelenti, hogy ha csak egyetlen esküdt is meginog, és Trumpot fölmentik, az óriási lökést jelentene Trumpnak és mozgalmának. Éppen ezért már belekezdeni is nagyon kockázatos bármilyen eljárásba. Ne feledjük el, hogy Trump az Egyesült Államok történetének első elnöke, aki ellen kétszer is elindították az impeachment eljárást, és mindkétszer sikerült megúsznia, hogy felelősségre vonják. Trump pedig politikai mítoszának központi elemévé tette, hogy a demokraták és a mélyállam le akar vele számolni.

Trump csapata már el is kezdett adománygyűjtő eseményeket szervezni a házkutatás témáját felhasználva. Trump republikánus kongresszusi szövetségesei, mint Kevin McCarthy kaliforniai képviselő, az alsóházi republikánusok vezetője pedig már a novemberi félidős választás kampányába is beemelte az ügyet, azt nyilatkozva, hogy ha a republikánusok novemberben többségbe kerülnek, vizsgálatot indítanak Merrick B. Garland igazságügyi miniszter ellen.

A volt elnök emberei amúgy azt állítják, hogy ha találnak is bármilyen dokumentumot az FBI nyomozói, azokat Trump legálisan tartotta magánál, ugyanis elnökként hatalmában állt feloldani az állami dokumentumok titkosítását, és így tett azokkal az anyagokkal is, amiket magával vitt Mar-a-Lagoba. Ha ennek nincs nyoma, az csak valamilyen hiba folytán lehetséges.