Óriási robbanások hallatszotta,k és dől a füst a Krímben, egy orosz légibázisnál

(Cikkünk frissül!)

A Reutersnek három szemtanú is megerősítette, hogy kedden napközben gyors egymásutánban hatalmas robbanások hallatszottak, majd füstfelhők emelkedtek fel a Krím félsziget nyugati részén, Novofedorivka település közelében. Ott, ahol az Ukrajnához tartozó félszigetet 8 éve megszállva tartó orosz hadsereg egyik légibázisa található.



According to BAZA, there was an explosion in Novofedorivka, Crimea. https://t.co/FmSZDW1LSi pic.twitter.com/ieA6uEyRiw