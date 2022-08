Szeptembertől angolul és oroszul is lehet jogosítványt szerezni Magyarországon

2022. szeptember 1-jétől az alap- és továbbképzési GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány) elméleti vizsgákat a hivatásos járművezetők tolmács igénybevétele nélkül, angol és orosz nyelvű tesztlapok segítségével is teljesíthetik – írja a 24.hu a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (Vizsgaközpont) sajtóközleménye alapján.

Közleményük szerint 2021-ben összesen 927 külföldi jelentkezett a Vizsgaközpont által lebonyolított vizsgákra, 2022 első felében pedig már 670-en. Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján legnagyobb arányban szerbek, ukránok, oroszok és törökök vizsgáznak, tolmács segítségével.

Hogy egyszerűsítsék a vizsgáztatási folyamatot, most az alap- és továbbképzési vizsgákhoz szerb és ukrán nyelvű elméleti tesztlapokat is gyártanak, ezt terjesztik ki szeptembertől orosz és angol nyelvre is. Az idegen nyelvű tesztek várhatóan 2023. január 1-jétől számítógépes elméleti vizsga keretében is kitölthetők lesznek.