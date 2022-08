Biciklis mentősöket vetne be Budapesten az OMSZ

Kerékpáros mentőegységek kialakítását tervezi az Országos Mentőszolgálat - írja a Népszava. A lap kérdésére Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője megerősítette, hogy jövő tavasszal tervezik a program indulását, egyelőre a biciklis mentés feltételeinek kialakítása zajlik. Ennél hamarabb is feltűnhetnek viszont a fővárosban a kerékpáros mentősök, a tesztüzem ugyanis heteken belül elkezdődhet.

A tervek szerint első körben Budapest belső kerületeiben kísérletezne az OMSZ a biciklis elsősegélynyújtókkal. Az állomásvezetők már megkapták feladatként, hogy mérjék föl, a mentőápolók közül hányan vállalnának bringás feladatokat magasabb fizetésért cserébe. A feladatra augusztus 7-ig lehetett jelentkezni.

A párizsi biciklis mentősök egyik kerékpárja. Fotó: IMAGE POINT FR - LPN/BSIP via AFP

Az OMSZ a külföldi példákat is tanulmányozta, ez alapján dönti majd el, hogy pontosan milyen formában vezetik be a biciklis mentés rendszerét. Párizsban például a belvárosi kerületek szűkebb utcáiban vetik be a biciklis mentőket, akik amolyan mobil orvosi rendelőként is működnek. London belvárosában is 40 kerékpáros mentő dolgozik. Norvégiában viszont nincs állandó kerékpáros szolgálat, csak rendezvények, fesztiválok idején járnak biciklivel a mentősök.