Egyre nagyobb bajban van az orosz hadiipar, a szankciók lenullázzák a fejlesztéseket és a modernizációs terveket

Az utóbbi hetekben a hazai sajtóban is fellángolt a vita annak kapcsán, hogy vajon az Európai Unió és az Egyesült Államok által Oroszország ellen bevezetett szankciók ténylegesen mennyiben ártanak Moszkvának. Olyan vélemények is elhangzottak, hogy ezek teljesen hatástalanok, és semmiben sem gyengítik Oroszországot. Ez az írás arra vállalkozik, hogy egy itthon eddig kevésbé tárgyalt aspektusból, az orosz hadiipar szempontjából mutassa be a szankciók hatását.

Mivel egy modern fegyverrendszer kifejlesztése sok esetben egy-két évtizedet (!) is igénybe vesz, ezért célszerű a szankciók orosz hadiiparra gyakorolt hatását 2014-től kezdődően vizsgálni, természetesen külön kitérve a 2022. február 24., tehát a mostani eszkaláció kezdete utáni időszakra is. Bár az orosz hadiipar 2014 előtt igen jelentős mértékben támaszkodott az Ukrajnával való együttműködésre is (például helikopter- és hajómotorok, valamint rakéták gyártása terén), az ukrán aspektussal itt csak érintőlegesen foglalkozunk. Hozzá kell tenni azt is, hogy az orosz védelmi ipar 2014 utáni helyzetét jelentősen meghatározták az alacsony olajárból fakadó gazdasági nehézségek is. 2014 és 2022 között az orosz gazdaságnak a mostani immár a negyedik egyértelműen recesszióban töltött éve, ami nyilván nem kímélte a védelmi költségvetést sem.

2014: az orosz–nyugati haditechnikai együttműködések vége

Az orosz–ukrán háború 2014-es kitörése előtt Oroszország kiterjedt haditechnikai együttműködést folytatott számos nyugati országgal. A 2010–2020-as időszakra szóló Állami Fegyverkezési Program arra a feltételezésre épült, hogy az együttműködés a Nyugattal zavartalan lesz, így Oroszország hatékonyabban fejlesztheti a haderejét. Ennek megfelelően az orosz–nyugati kapcsolatok 2014-es megromlása súlyos csapást jelentett az egész orosz védelmi ipar számára. 2014-es orosz adatok szerint Oroszország körülbelül 640 fegyverrendszerhez használt nyugati alkatrészeket, elsősorban elektronikai és optikai eszközöket, amelyeket valamilyen módon meg kellett próbálnia kiváltani. Egy évvel később – feltételezhetően a helyzet pontosabb felmérése után – már úgy számoltak, hogy 2025-re (!) összesen 826 fegyvertípusnál lehet kiváltani a nyugati importot. Látható, hogy Moszkva erős, sokrétű és tartós technológiai függésben volt a Nyugattól, részben alkatrészek, részben komplett rendszerek beszerzése terén.

A korszak legemblematikusabb orosz–nyugati közös projektje a francia gyártmányú Mistral helikopter-hordozók beszerzése lett volna. A 2011-ben aláírt megállapodás értelmében Oroszország két Mistralt vásárolt volna, további kettőt pedig licenc alapján Oroszországban gyártottak volna le. Az ukrajnai háború kitörése miatt azonban Párizs kihátrált a projektből. Az árat visszafizették Oroszországnak, a két megkezdett helikopter-hordozót végül Egyiptomnak adták el, az orosz flottának azóta sincs ilyen hadihajója. Ha a Nyugat nem döntött volna úgy 2014-ben, hogy korlátozza a katonai együttműködést Oroszországgal, Moszkvának mostanra négy helikopter-hordozó hadihajója lenne.

A Nasser egyiptomi helikopter-hordozó (balra) elhagyja a franciaországi St. Nazare kikötőjét 2016 júniusában; az eredeti neve Vlagyivisztok lett volna. Fotó: JEAN-SEBASTIEN EVRARD/AFP

Nem mindenre terjedtek ki a szankciók

Lényeges elem, hogy a 2014-es és azt követően bevezetett szankciók nem akadályozták meg a még érvényes szerződések „kifuttatását”, így Oroszországnak sok rendszer esetében volt ideje átállni saját gyártmányú megoldásokra. Franciaország egészen 2020-ig szállított elektronikai eszközöket Oroszországnak, így például harckocsikban használt hőkamerákat, célzórendszereket és helikopterekbe építendő navigációs rendszereket. Németország, Dél-Korea, Nagy-Britannia és számos más ország is évekig szállított kulcsfontosságú alkatrészeket a még 2014 előtt megkötött szerződések értelmében.

Mivel lehetett tudni, hogy a kifutó szerződések helyett nem lesznek újak, az oroszok természetesen próbálkoztak ezeknek a függéseknek a kiváltásával. Olaszország 2014 végéig szállította az oroszoknak az IVECO LMV páncélozott járművet. Érdekesség, hogy az erről szóló 2011-es tenderen az IVECO járműve legyőzte az orosz GAZ 2330-as Tyigr projektjét. Miután pedig az IVECO-val véget ért az együttműködés, Oroszország újra gyártásba vette a Tyigr módosított, M jelű változatát, így mostanra ez az orosz haderő egyik fő könnyű csapatszállító járműve. Sokatmondó részlet, hogy a Tyigreket 2016-ig – alternatíva híján – még továbbra is amerikai gyártmányú Cummins dízelmotorokkal szerelték, és csak ezután álltak át hazai GAZ motorokra. A Tyigr sebességváltóinál tovább tartott a függetlenedés a nyugati technológiától: csak 2019-ben mutatták be azt a változatot, amelyikben már GAZ gyártmányú váltó dolgozik. Bár 2019-ben az Arzamasz gyár beadott egy szabadalmat, hogy amerikai helyett kínai Fast Gear váltókkal állítsa elő a Tyigreket, ez nem lett sikeres.

Nyugati helyett kínai?

A nyugati eszközök kínai megfelelőkkel való helyettesítése nem vált be a flottánál sem. 2014 után több orosz hajóosztály építését le kellett állítani, vagy át kellett ütemezni, mert az eredetileg beépíteni tervezett nyugati hajómotorok (többek között a német MAN és a finn Wärtsila termékei) már nem álltak rendelkezésre, az ukrán import pedig értelemszerűen szintén lehetetlenné vált. Mivel orosz gyártó kapacitás nem állt rendelkezésre, egyéb megoldás híján megpróbálták a hiányzó motorokat kínai gyártmányokkal helyettesíteni.

A kísérlet állatorvosi lovai a Bujan-M osztályú korvettek voltak. Az eredetileg építeni tervezett kilenc hajóból az első öt, 2015-ig elkészült korvett még német MTU motorokat kapott, a további négy hajónak viszont komoly problémái voltak a német import kiváltására rendelt kínai motorokkal, hiába készültek azok nyugati licenc alapján. Ezeket ugyanis eredetileg polgári hajók számára tervezték, így sem teljesítményben, sem rugalmasságban nem érték el a hadihajók számára szükséges szintet, és a fogyasztásuk is magasabb volt. Az oroszok hasonlóan negatív tapasztalatokat szereztek a Karakurt osztályú korvettekbe és a Rubin osztályú, elsősorban az FSZB által használt járőrhajókba épített kínai motorokkal is.

A harcok során kilőtt orosz KAMAZ Tájfun páncélozott szállító jármű Kijevben, 2022 júniusában Fotó: MAXYM MARUSENKO/NurPhoto via AFP

Akadtak olyan harceszközök, amelyek esetében egyáltalán nem sikerült kiváltani az importot. Az Admiral Grigorovics osztályú fregattok eredetileg ukrán motorral készültek volna, ám ez 2014 után lehetetlenné vált. A Ribinszkben működő Szaturn gyár megpróbált megfelelő gázturbinát kifejleszteni, ám nem járt sikerrel, kínai alternatíva pedig egyáltalán nem volt. Végül az első három, 2014 előtt félig elkészült, ám utána évekig befejezetlenül álló hadihajót eladták Indiának, ahol azok indiai motorokkal szolgálatba is álltak, az osztály többi hajóegységének gyártását pedig törölték. Így a projekt anélkül ért véget, hogy Oroszországnak akár egyetlen ilyen hajója is lenne. Hasonló sorsra jutott – bár kevésbé jelentős – a nagyszámú nyugati alkatrészre épülő, a KAMAZ által tervezett Tájfun páncélozott szállító jármű is, amit már 2014-ben töröltek.

Késnek az ötödik generációs repülőgépek

A nyugati alkatrészek és rendszerek hiánya a légierőt is igen hátrányosan érintette. A nyugati technológiától való elszigeteltség kulcsszerepet játszott abban, hogy az ötödik generációsnak szánt Szuhoj–57-es vadászrepülőgépből alig néhány példány készült. A típusból az ukrajnai háború előtti tervek szerint 2015–2016-tól kezdve 60 darabot vásárolt volna az orosz légierő. A projekt azonban akkora csúszásba került – jelentős részben a szankciók miatt –, hogy 2022 májusáig mindössze tíz kísérleti és hat (!) sorozatgyártású Szu–57-es épült, ráadásul ezek közül egy már össze is tört.

Hasonló helyzetben van a szintén ötödik generációsnak szánt PAK DA bombázó repülőgép is. Egy évvel az ukrajnai háború kezdete után az orosz vezetés arra kényszerült, hogy a szankciók és az alacsony olajár következtében különösen fájdalmas költségek miatt 2023-ra halassza a bombázó első példányának elkészülését, addig – egyéb megoldás híján – a hetvenes években tervezett, öreg Tupoljev 160-as hadászati bombázókat modernizálja. A PAK DA csak csúszik és csúszik: 2020 elején már 2025 őszére tették a típus első repülését; mivel azonban a beömlőnyílás szabadalma is csak 2021-ben készült el, erősen kétséges, hogy az új bombázó mostantól három év múlva már repülőképes lenne.

Armata helyett vissza a T–72-eshez

A T–14 Armata harckocsi annyival járt jobban, hogy az legalább eljutott addig, hogy megkezdődhetett volna a sorozatgyártása. A 2018–2027-es időszakra szóló Állami Fegyverkezési Program (amely a 2014 utáni szankciók és gazdasági nehézségek miatt született meg, az eredeti, 2010–2020-as program átdolgozávásal) még azzal számolt, hogy 2025-re 2300 (!) Armata áll majd rendszerben az orosz hadseregben. A kétségtelenül igen modern, sok szempontból úttörő jármű azonban egyszerűen túl komplex és túl drága volt az eleve megrendült orosz költségvetés számára.

T–14 Armata a Vörös téren a 2022. május 9-ei győzelem napi katonai parádén; a sorozatgyártása el sem kezdődött Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

A Kreml 2018-ban úgy döntött, hogy nem kezdi meg a típus sorozatgyártását, hanem helyette a hetvenes évekből származó T–72-esek modernizált változatai alkotják majd az orosz harckocsierők gerincét. A T–72-esek azonban elavult kialakításukból adódóan számos olyan inherens gyengeséggel rendelkeznek – aktív védelmi rendszer hiánya, stb. –, amelyeken a legátfogóbb modernizáció sem tud segíteni, amint arra nemrégiben Ruszlan Puhov, az ismert orosz katonai szakértő is rámutatott egy sok szempontból revelatív interjújában.

A februári eszkaláció után

A 2014 óta tartó orosz–ukrán háború 2022. február 24-én kezdődött – minden korábbinál súlyosabb – eszkalációja a Nyugat részéről is erősebb válaszokat váltott ki. Eltérően a korábbi időszaktól az új szankciók lényegében bármiféle katonai célú, vagy kettős felhasználású termék oroszországi exportját lehetetlenné tették. További, az újonnan bevezetett szankcióknál lényegesen kiterjedtebb és Moszkvának hosszú távon is súlyos károkat okozó fejlemény volt, hogy a háború kezdete után több száz nyugati cég döntött úgy, hogy kivonul az orosz piacról.

A számuk 2022 augusztusára meghaladta az ezret. A szankciók és a nyugati vállalatok kivonulásának együttes eredményeként Oroszország abba a helyzetbe került, hogy mindazon haditechnikai eszközök gyártásában, amelyekhez nyugati alkatrészekre volt szükség, csak a háború előtt felhalmozott tartalékokra tud támaszkodni. Ezek azonban végesek.

Leálló fegyvergyárak

Az ukrán vezérkar már márciusban azt jelentette, hogy az orosz harckocsikat gyártó Uralvagonzavod üzemben és a Cseljabinszki Traktorgyárban felfüggesztették a termelést, mert egyrészt kifogytak a kulcsfontosságú importált alkatrészekből, másrészt a szankciók miatt pénzügyi gondjaik is támadtak. Akkor ezt még sokan kétkedve fogadták, júniusban azonban már amerikai katonai szakértők is megerősítették az információt. Nemcsak a francia eredetű célzóberendezések és hőkamerák hiányoznak, de a Japánból importált optikai eszközöket sem tudják helyettesíteni.

Szuhoj Szu–57-es ötödik generációs vadászgépből hatvan helyett hat készült el eddig, egy ezek közül is összetört. Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

Miután Németországból nem érkezett több elektronikai alkatrész, le kellett állítani a termelést az Uljanovszki Gépgyárban is, amely többek között légvédelmi fegyvereket (9K37 Buk, 9K22 Tunguzka, stb.) is gyártott. Az, hogy a dolgozók egy részét elbocsátották, arra utal, hogy az üzem vezetése szerint egyhamar nem indul újra a termelés. Ugyancsak az elektronikai eszközök hiánya miatt csúszik az új korai előrejelző repülőgép, a Berijev A–100-as elkészülése is. A szankciók lassítják a két legújabb orosz polgári utasszállító repülőgép, a Szuhoj Szu–100 és az MSZ–21 sorozatgyártásának megkezdését is.

Az autógyártás és a hadiipar

A magyar sajtóban is komoly figyelmet kapott, hogy a szankciók és a nyugati cégek kivonulása kritikus helyzetbe hozza az orosz autóipart is. A kérdésnek azonban fontos katonai aspektusai is vannak. Az, hogy a német ZF gyár kivonult az orosz piacról, azt eredményezte, hogy a KAMAZ teherautógyár kénytelen volt leállítani számos járműtípus gyártását, ezek ugyanis ZF sebességváltót használtak. A probléma érinti azt a KAMAZ 6560 jelzésű katonai platformot, amelyre többek között a Pancir önjáró légvédelmi rendszer is épül, és megszűnik a 65225 mintájú, nehéz harckocsiszállító teherautó gyártása is.

Nem a ZF az egyetlen kulcsfontosságú autóipari cég, amelyik távozott. Számos orosz gyártmányú dízelmotorban Bosch befecskendezőket használnak, a Bosch kivonulásával azonban ez is lehetetlenné válik. A még készleten lévő eszközöket természetesen fel tudják használni, de utána új megoldást kell keresni.

Mikrocsipek és elektronika

Az egyik legfontosabb különbség a 2014–2022 közötti időszak szankcióihoz képest, hogy idén februártól Oroszország hivatalosan nem férhet hozzá semmilyen nyugati elektronikához, ideértve Japánt és a világ legjelentősebb mikrocsipgyártóját, Tajvant is. Márpedig számos modern orosz fegyverrendszer tartalmaz ilyen importált elektronikai eszközöket és alkatrészeket, amelyeket Oroszország nem tud saját bázison gyártani.

A Royal United Service Institute (RUSI) által nemrégiben kiadott részletes jelentés szerint például a H–101-es robotrepülőgépben tajvani, amerikai, holland és svájci elektronikai komponensek vannak. Az Iszkander rakéták irányítását végző Zarja katonai számítógép is számos nyugati alkatrészt tartalmaz, ideértve a GLONASSZ (az orosz GPS) navigációs egységet is. Az egyik legnagyobb számban használt orosz felderítő drónban, az Orlen–10-esben amerikai gyártmányú a mobiltelefonok cellainformációit figyelő rendszer, a repülőeszköz motorja pedig japán. A legmodernebb orosz rakéta-sorozatvető, a Tornado–Sz által tüzelt, GLONASSZ vezérlésű, 300 mm-es rakéták amerikai gyártmányú giroszkópot használnak.

A RUSI jelentése 27 modern orosz fegyverrendszerben összesen 450 külföldi eredetű alkatrészt azonosított. Látható, hogy a fentebb említett – 2014 után megfogalmazott – orosz tervek a nyugati import kiváltásáról messze nem voltak tehát sikeresek.

Pancir-Sz orosz légvédelmi rendszerek a szíriai Hmeimimben Fotó: -/AFP

Oroszország ezeket a katonai célú elektronikai eszközöket sok esetben a nemzetközi szabályozások kijátszásával, fedőcégeken, illetve harmadik országokon keresztül szerezte be. Az a közeljövő kérdése, hogy a fekete és a szürke importnak ezeket a csatornáit mennyire és milyen gyorsan sikerül a Nyugatnak elzárnia.

Az mindenesetre már most is egyértelmű, hogy a nyugati elektronikai eszközök és alkatrészek hiányában Oroszország nem lesz képes az Ukrajnában elveszített – kilőtt vagy felhasznált – modern harceszközeit pótolni. Különösen igaz ez a korszerű harckocsikra, a robotrepülőgépekre, a helikopterekre, a precíziós lőszerekre, illetve a légvédelmi eszközökre.

Szankciók nélkül sokkal erősebbek lennének

Összességében tehát úgy lehet összefoglalni a szankciók hatását az orosz védelmi iparra, hogy a 2014-től több lépésben bevezetett korlátozó intézkedések jelentősen lassították, hátráltatták az orosz haderő modernizációját. Egyes fegyverrendszer-projekteket törölni kellett, mások jelentős késéseket szenvedtek, részben technológiai okokból, részben azért, mert a megnövekedett költségeket a szankciók és az alacsony olajárak által meggyengített orosz gazdaság egyre kevésbé tudta fedezni. Az orosz haderő képességei – és így a NATO biztonsága – szempontjából kulcsfontosságú, hogy az ötödik generációs harci repülőgépek gyártása sem tudott terv szerint haladni. Ezekhez az eleve súlyos problémákhoz adódtak hozzá a 2022. február 24. utáni európai, amerikai és távol-keleti büntetőintézkedések.

A folyamatban lévő hadműveleteket a szankciók természetesen nem állítják meg, de jelentősen növelik azok költségét Moszkva számára. Teljes tévedés tehát azt gondolni, hogy mindez ne gyengítené az orosz katonai képességeket. Éppenséggel az ellenkezője igaz: a büntetőintézkedések jelentősen és tartósan visszavetik az orosz haderőt, korlátozva a Kreml katonai ambícióit, ezzel erősíve Európa és benne hazánk biztonságát.

(Rácz András történész, a Berlinben működő Német Külpolitikai Társaság (DGAP) külsős munkatársa. A leírtak saját személyes véleményét tükrözik. A cikkhez szükséges háttérkutatás a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Fejlesztési Hivatal (NKFIH) 129243-as számú, „Hagyomány és rugalmasság Oroszország biztonság- és védelempolitikájában” című kutatási ösztöndíjának támogatásával valósulhatott meg.)