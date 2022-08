Elégetett holttestek füstje száll a megszállt Herszon felett, helyi fiatalok késekkel vadásznak az orosz katonákra

A mobil krematóriumokban elégetett holttestek szaga és füstje tölti be a levegőt az oroszok által elfoglalt Herszonban - írja David Patrikarakos brit haditudósító. Patrikarakos a háború kezdete óta ír beszámolókat Ukrajnából, cikkei nagy része az Unherd magazinban jelent meg, legújabb riportját a Daily Mail hozta le. A cikk szerint Herszonban a megölt ukránokat és saját halottaikat is nagyüzemben égetik el az oroszok, hogy gyilkolásaik és saját veszteségeik nyomait is eltüntessék.

A közel háromszázezer lakosú, dél-ukrajnai kikötővárost, Herszont márciusban foglalta el az orosz hadsereg, azóta a külvilágnak nincs pontos képe arról, hogy mi zajlik a városban. David Patrikarakos azt írja, kapcsolatban van a városban élő demokráciapárti ukrán aktivistákkal, akik a megszállás kezdete óta most először tudtak információt kijuttatni arról, mi zajlik ott. „Ha bármilyen módon azonosítom a forrásaimat, az a biztos halált jelentené számukra” - írja, ugyanakkor egyértelműen megbízhatónak nevezi az információkat. Ez alapján pokoli körülmények, brutális megszállás képe rajzolódik ki - a megszállókkal szemben klasszikus gerillamódszerekkel harcoló ukránokkal.