Javulnak a járványadatok

„A fertőzöttek és a betegek száma az elmúlt hetekben enyhén emelkedett, a múlt héthez viszonyítva azonban már csökkent” - áll a koronavirus.gov.hu heti jelentésében.

Ebből az nem igaz, hogy a fertőzöttek száma enyhén emelkedett volna az elmúlt hetekben, mert elég látványos volt a növekedés a múlt hétig. Az viszont igaz, hogy most csökkenni kezdett az új fertőzöttek száma (21 840-ről 18 078-ra).

Az továbbra is probléma az adatközlésben, hogy nem lehet tudni, hány tesztet végeztek, és abból mennyi lett pozitív, ez fontos mutatója lenne a járvány terjedésének.



Így nem is annyira az új fertőzöttekre, hanem a kórházban kezelt covidosok számára érdemes figyelni. A múlt hétig itt is erős emelkedés volt, két hét alatt majdnem megduplázódott a számuk, de erre a hétre ez a mutató is javult (1 593-ról 1 501-re).

Az áldozatok száma is alacsonyabb, mint a múlt héten (96 halálesetet jelentettek egy hete, most 80-at).

A jelentés azt írja, hogy az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

Hozzáteszik azt is, hogy aki Moderna vakcinával szeretné magát beoltatni, annak érdemes sietnie, mert már az utolsó adagokat kezdték el felhasználni az oltópontokon és a háziorvosoknál. Magyarország az uniós beszerzés keretében 1,7 millió adag Moderna oltóanyagot kapott, amelyből most az utolsó adagokat használják fel az oltásokra. A Moderna elfogyásával háromféle oltóanyag marad az oltópontokon: Pfizer, Sinopharm és Janssen.