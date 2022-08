Nemzetközi Atomenergia Ügynökség: Hagyják abba a zaporizzsjai atomerőmű bombázását!

A zaporizzsjai erőmű tüzérségi támadása lényegében az összes nukleáris biztonsági előírásnak ellent mond, ezért azt most rögtön abba kell hagyni - ezt nyilatkozta szerdán Rafael Mariano Grossi a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségének főigazgatója. Grossi azután szólalt meg a sajtóban, hogy napok óta folyamatosan lövik Európa legnagyobb atomerőművét.

Az ügynökség szakértői szerint eddig még nem keletkezett olyan kár az erőműben, ami nukleáris balesettel fenyegetne, de csak akkor lehet biztosan elkerülni a katasztrófát, ha minden katonai műveletet megszüntetnek az erőmű környékén.

A zaporizzsjai erőművet még márciusban, az orosz invázió elején vették ellenőrzésük alá az orosz katonák, viszont azóta is az ukrán személyzet működteti. Az erőművet napok óta több találat is érte, ezekben legutóbb egy dolgozó megsérült és három sugárzásérzékelő berendezés is károsodott. Az ukrán és orosz erők egymást vádolják a tüzérségi támadásokkal.