Kivándorolt magyar vagy? Töltsd ki a Kisebbségkutató Intézet online kérdőívét

Nagyszabású kutatást indított az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete a külföldre költözött magyarok körében. Szeretnék, ha minél többen válaszolnának az itt elérhető kérdésekre.

A mostani felmérés egy évek óta tartó kutatássorozat része. Korábban két online kérdőívben és személyes interjúkban vizsgálták a kivándorolt magyarok helyzetét, összesen több mint 20 ezer embert megkérdezve. Az eredményekből több tanulmány született, írt róla a Qubit, de olvashatunk róla a Regio folyóiratban, vagy a Kovách Imre által szerkesztett kötetben, amivel a 444-en is foglalkoztunk.

Érkezők a londoni reptéren Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

A kutatók most többek közt arra kíváncsiak, milyen okból döntöttek a válaszadók a kivándorlás mellett, mennyire illeszkedtek be az új környezetükbe, illetve milyen kapcsolatokat ápolnak más magyarokkal és Magyarországgal. Kérdeznek a járvány és az ukrajnai háború hatásairól is.

„Fontos, hogy az adatfelvétel híre minél több külföldre költözött magyarhoz eljusson, és minél többen válaszoljanak a kérdésekre. Az adatfelvétel várhatóan szeptember közepéig zajlik, az első eredményeket legkésőbb jövő év elején fogja a Társadalomtudományi Kutatóközpont közölni” - írják.