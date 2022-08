Műholdképeken is látszik, mennyire kiszáradt Magyarország

Azt, hogy Magyarországot is súlyosan érinti az aszály, ami miatt kétszer annyi szabadtéri tűz keletkezett, mint tavaly, égett az erdő a Bükkben és a Kiskunságban is, a magyar tavak és folyók vízállása pedig negatív rekordokat döntöget, mi is bemutattuk már július végén.

Most viszont az Időkép is közzétett Facebookon egy műholdképet egy évvel ezelőttről, illetve a mostani állapotról, amelyen jól látszik, hogy látványosan kevesebb a zöld terület, azokat már csak a hegyekben vagy a folyók mentén lehet megtalálni.