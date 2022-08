Arra kérik a New York-iakat, hogy ne pánikoljanak a kiterült mókusoktól

A legtöbb kutyatartó - különösen a bull tulajdonosok - már biztosan szembesültek azzal a fura pózzal, amikor kutyájuk úgy fekszik a padlón, hogy mindkét lábuk hátrafele ki van nyújtva afféle repülő Superman pozícióban. Na, ugyanezt csinálják a mókusok is, ezért arra kérik a New York-iakat, hogy ne ijedjenek meg, ha ilyen pózban látnak egy mókust, nincs semmi baja.

A mókusok - és természetesen a kutyák is - mindezt azért csinálják, hogy jobban le tudják hűteni a testüket, ugyanis a testüknek azon részén van a legkevesebb szőr. New Yorkban az elmúlt napokban 35 fok feletti hőmérsékletet mértek, így nem csoda, hogy a mókusok is egy kis hűsölésre vágytak.

(Guardian)