Atomtitkok után kutathattak Donald Trump mar-a-lagói birtokán az FBI ügynökei

Atomfegyverekre vonatkozó titkosított iratok után kutathattak az FBI ügynökei hétfőn Donald Trump floridai birtokán, ami hivatalos lakcímeként van bejegyezve – értesült a Washington Post. A bukott elnök a nyarat nem a párás Mar-a-Lagóban, hanem egy másik golfbirtokán, a New Jersey-i Bedminsterben tölti, itt golfozott a szaúdi állami befektetési alap pénzéből alapított új profi liga profi-amatőr versenyén is. Vagyis a hétfői házkutatáskor a birtok zárva volt, Trump nem volt jelen a helyszínen.

Egy helyi rendőr Donald Trump mar-a-lagói otthonánál 2022. augusztus 9-én, egy nappal az FBI-házkutatás után Fotó: GIORGIO VIERA/AFP

Azt, hogy Donald Trump titkos iratokat is magához vett, amikor elhagyta a Fehér Házat, január óta tudjuk. Az elnök feljegyzéseinek archiválásáért felelős Nemzeti Archívum munkatársai ekkor jelezték, hogy legalább tizenöt ládányi titkosított irat hiányzik. Ezeket Trump, aki legendásan semmibe vette a szigorú iratkezelési szabályokat, és rendszeresen tépett miszlikbe archiválandó feljegyzéseket, némi vonakodás után visszaadta. De a házkutatás alapján az illetékes kormánytisztviselők attól tarthattak, hogy így sem juttatott vissza minden érzékeny iratot.

Ha Trumpnál valóban olyan iratokat sejtenek a hatóságok, amelyekről a Postnak nyilatkozó források beszéltek, a hatóságoknak a lehető leggyorsabban kellett intézkedniük ezek biztosítására, mondta a lapnak David Laufman, aki az igazságügyi minisztérium kémelhárítási részlegének egykori vezetőjeként a múltban titkos iratok kiszivárogtatásának vizsgálatait felügyelte. Ez esetben ugyanis „a Mar-a-Lagóban törvénytelenül tárolt iratok a legmagasabb szinten lehettek titkosítva. Ha az FBI és a minisztérium úgy vélte, hogy még mindig szigorúan bizalmas dokumentumok lehetnek Mar-a-Lagóban, az magyarázná a sietséget, amivel ezeket megpróbálták visszaszerezni" – mondta.

A helyzetet jogilag bonyolítja, hogy az amerikai törvények értelmében az elnök a legfőbb titokgazda, vagyis elvben saját döntéssel is deklasszifikálhat, azaz bármilyen irat titkosítását feloldhatja. Trump az elnökségét dokumentáló riporterek beszámolói szerint nárcizmusából adódóan minden ilyen korlátlan jogkört rendkívül élvezett, mivel általában értetlenül fogadta az összes, az elnöki hatalmat korlátozó bármilyen jogszabályt, a fékek és ellensúlyok rendszerét.

A Washington Post nyomozásra rálátó – névtelenséget kérő – forrásai különösebben nem részletezték, pontosan milyen jellegű információk után kutattak, így az sem derült ki, hogy a keresett atomtitkok az Egyesült Államok vagy más ország nukleáris arzenáljára vonatkoztak. Sőt azt sem árulták el, hogy a házkutatás során kerültek-e elő ilyen iratok. Az FBI és az amerikai igazságügyi minisztérium megtagadta a választ a Post megkeresésére, míg Donald Trump szóvivője válaszra sem méltatta a lapot.

Merrick Garland amerikai igazságügyi miniszter 2022. augusztus 11-ei sajtótájékoztatóján, ahol bejelentette: személyesen engedélyezte az FBI ügynökeinek, hogy házkutatási engedélyért folyamodjanak a bíróságon Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

Merrick Garland igazságügyi miniszter – egyben legfőbb ügyész – sem kívánt belebocsátkozni a nyomozás részleteibe csütörtöki sajtótájékoztatóján. Amiben nincs semmi meglepő, az igazságügyi miniszter általában sem szokott folyamatban levő nyomozások részleteiről beszélni. Ha már valami, inkább az volt meglepő, hogy a nyilvános nyomásnak engedve egyáltalán megszólalt a témában. Mivel Trump és hívei a házkutatás után némileg vissza is éltek ezzel a bevett gyakorlattal, és minden fórumon illegális házkutatásról, politikai boszorkányüldözésről beszéltek – a bukott elnök még a Watergate botrányt is felemlegette, mintha bármi hasonlóság volna a két eset között –, egyre nagyobb volt a nyomás Garlandon, hogy megszólaljon.

Megtette, ritka és szokatlan közleményében bejelentve: személyesen adott felhatalmazást az FBI ügynökeinek, hogy házkutatási engedélyért folyamodjanak. Az Egyesült Államokban házkutatást csak bírói engedéllyel – szövetségi bűnügyek esetén, amiben az FBI illetékes, szövetségi bíró engedélyével – végezhetnek. Ahhoz, hogy a bíróságok engedélyezzenek egy házkutatást, a nyomozó hatóságnak alapos gyanút kell felmutatnia, keresetében igazolva, hogy a házkutatás során minden bizonnyal érdemi információkhoz juthatnak a nyomozás tárgyában. Vagyis egy házkutatási engedély megszerzéséhez alacsonyabb lécet kell átugraniuk, mint a büntetőperekben szükséges minden kétséget kizáró bizonyíték, de csak úgy találomra nem végezhetnek házkutatást.

Garland csütörtökön azt is bejelentette, hogy minisztériumának jogászai indítványozták a bíróságnál a házkutatási engedély titkosításának feloldását. Az, hogy a házkutatási engedélyt a bíróság titkosítja, a normál ügymenet része, ebben nincs semmi különleges vagy szokatlan. A minisztérium jogászai beadványukban úgy fogalmaztak, „a közvélemény nyilvánvaló és erős érdeke, hogy megértse, mi és miért történt”, ez pedig szerintük indokolná a házkutatási engedély nyilvánosságra hozatalát.

Az engedély különben Trumpéknál, akik mindenféle bizonyíték felmutatása nélkül vádaskodnak, természetesen megvan, a szabályok szerint nekik is kapniuk kellett belőle egy példányt. Most beadványukban az igazságügyi minisztérium jogászai külön is jelezték, hogy „a volt elnöknek lehetőséget kell adni, hogy reagáljon indítványunkra és jelezze ellenvetését, amennyiben méltányolható magánéleti érdekei fűződnek hozzá, vagy az iratok nyilvánosságra kerülése sérelmet okozhat neki”. Vagyis olybá tűnik, hogy blöffölésen próbálják érni Trumpot, aki csütörtök este a közösségi médiában közölte, támogatja az engedély nyilvánosságra hozatalát.