Az LMP szervezi a délutáni tüntetést a fakivágás ellen

„Szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba: ezt a tüntetést az LMP szervezi” - írta csütörtökön Kreitler-Sas Máté, a párt újbudai képviselője a péntek délutánra meghirdetett tiltakozásról, amit a tűzifarendelet miatt hirdettek.

„Eredetileg egy tagunk hirdette meg, abban is őszinte leszek, hogy azért alakult így, mert volt egy belső vita azzal kapcsolatban, hogy megmozgat-e ez a téma annyi embert, hogy egy tüntetés valóban erőt és ne gyengeséget mutasson. Szerencsére nagyon úgy tűnik, hogy azoknak lett igaza, akik szerint igen.”

A Kossuth térre meghirdetett tüntetésre eddig 57 ezren igazoltak vissza, ami tényleg soknak számít.

„Pontosan tudjuk, hogy az ellenzéki pártok most nem túl népszerűek, meg is értjük, hogy miért. Azonban mi egy zöld párt vagyunk, azért jöttünk létre, hogy megvédjük a természeti értékeinket. Kötelességünk mindent megtenni az erdőirtások megakadályozása érdekében, azért kapunk az adófizetők pénzéből állami támogatást, hogy abból most színpadot béreljünk, szórólapot nyomtassunk és hirdessük az eseményt. Nem akartunk civil álruhát ölteni, de meghívtunk minden releváns civil szervezetet, pontosan annyian mondtak igent, akik fel fognak szólalni az LMP-s politikusok mellett.”

Ungár Péter, az LMP frakcióvezetője Fotó: Németh Dániel/444

A felszólalók listája:

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere

Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke

Pap Dániel, az Extinction Rebellion Magyarország aktivistája

Keresztes László Lóránt, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke

Tóth Sándor Péter, a Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért Egyesület alelnöke

Kerék Dominik, a Fridays For Future Magyarország aktivistája

Ungár Péter, az LMP frakcióvezetője

A kormányrendelet a gyorsabb fakitermelés érdekében felfüggesztette az eddigi természetvédelmi szabályokat. Korábban három szakértő, a WWF és az Ökológiai Kutatóközpont munkatársainak segítségével gyűjtöttük össze, miért látják tragikusnak a fakitermelés felpörgetését.