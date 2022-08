Gyurcsány Ferenc fehér lovon

A Demokratikus Koalíció elnöke július 9. óta kb. másfél tucatszor írta le közösségi médiás posztjaiban, hogy: „készülünk”. A kezdetben szokásosan enigmatikus és mélyen költői szövegek ez alatt az egy hónap alatt egyre konkrétabbá és lényegre törőbbé váltak, másfelől az utóbbi napokban további DK-sok mellett Dobrev Klára, az egykori bukott miniszterelnök neje, a 2022-es parlamenti választások előtti ellenzéki előválasztás legnagyobb vesztese is csatlakozott a vezéralakhoz.

A posztok hangzatosak, megmondósak és célratörőek. Teljes evolúciójukon talán túlzás lenne végigmenni, ide kattintva mind megtalálható, de mivel az e hét szerdai különösen ütősre sikerült, idézném is egészében, sortörések nélkül, még ha ez el is vesz valamennyit a drámaiságából: „Ilyen, amikor dől. Amikor már nem működik a politikai mágia. Amikor kiderül: az egész egy politikai csalás volt. Ilyen, amikor a propaganda már nem helyettesíti a kormányzást. Ilyen, amikor megérkezik a valóság. Végetek van. Mi meg készülünk.” A megszólított olvasónak beleborsódzik a háta.

Hogy mire készül a Gyurcsány házaspár pártostul, kimondva-kimondatlanul sem vitás: arra, hogy még egyszer ebben az életben ismét kormányozhassák Magyarországot. Hogy milyen munkamegosztásban, szinte mellékes, a DK gyakorlatilag egyenlő a férjjel és a feleséggel, ergo a konkrét pozícióknak nincs extrém jelentőségük.

Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára és a többiek még 2013-ban Fotó: Marjai János/MTI

Orbán Viktor egymás utáni negyedik kétharmadának első évében ezzel együtt felmerül a kérdés: reális lehet, amit az ezt megelőző három ciklusban mindenki röhejes képtelenségnek tartott, miszerint a Gyurcsány-kör valahogy mégis visszatér a hatalomba?

Téglák és szögek

2010 óta tényleg semmi oka nem volt senkinek, hogy egy ilyen forgatókönyvet akár csak egy pillanatra is komolyan vegyen. A rendszerváltás óta soha senki nem bukott akkorát, mint Gyurcsány Ferenc a 2006–2010-es parlamenti ciklusban. Az Antall–Boross-kormány és az MDF is jelentőset taknyolt 1994-ben, ám az ő kudarcuk csendesebben, magától értetődőbben, nem ennyire parodisztikusan teljesedett be.

A későbbi DK-elnök ott hibázta el, hogy nem adta fel a 2006. őszi sajnálatos események idején, így bónuszképpen magára húzta a 2008-as gazdasági világválság hazánkban különösen kemény következményekkel kiteljesedő katasztrófáját is. Minden nap, amelyet Ferenc az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után a miniszterelnöki székben töltött, egy-egy tégla volt a későbbi kétharmadok építményeiben, illetve egy-egy szög a saját politikai jövőjének koporsójában.

Ám azok után, hogy milyen kitartó volt abban az ocsmány emlékű ciklusban, végső soron senkit sem érhetett meglepetésként, hogy bukása után is kitartó maradt. Ezt az olvasatot-értelmezést nem annyira szokás kibontani az elmúlt tizenkét év fejleményeinek megfejtésekor, holott roppant érdekes: 2010 óta tartósan sikeres politikát az ellenzéki térfélen kizárólag Gyurcsány Ferenc bírt megvalósítani.

A Fidesz pártalapítványa által támogatott CÖF plakátkampánya 2014 januárjában Fotó: Plankó Gergő / 444

Nem viccelek és nem gúnyolódom, a legkomolyabban állítom: a 2010-es Orbán-diadal után egy, csak egy legény maradt talpon a vidéken, mindenki más ugyanazzal a lendülettel ment, amellyel érkezett. A baloldali-liberális – továbbá valaha radikális jobboldali – megváltóknak nemhogy a vezénylő tábornokkal szemben nem volt esélyük, saját térfelükön sem bírták megvetni a lábukat. A teljesség igénye nélkül így járt Bajnai Gordon, Mesterházy Attila, Botka László, Vona Gábor, aztán legutóbb Márki-Zay Péter is – Jakab Pétert csak a mókafaktor kedvéért említem –, aki legalább holmi részsikert összehozott, az a Tarlós Istvánt a főpolgármesteri tisztségért folyó küzdelemben legyőző Karácsony Gergely volt. Mígnem a már említett előválasztáson róla is bebizonyosodott: sem ambícióból, sem karakterből nincs benne annyi, hogy kihívói pozícióba emelkedhessen.

Szívósan és türelmesen

Persze nem alaptalan az a megközelítés sem, hogy az imént felsoroltak bukásában annak a ballasztnak is volt szerepe, amit Gyurcsány Ferenc – politikai értelemben vett – puszta léte jelent az ellenorbáni oldalon. Ha 2006-tól számoljuk, több mint másfél évtized telt el úgy, hogy a Fidesz bármikor hivatkozhatott a „hazudozó szemkilövető” történelmi bűneire, és ezt a közönség jelentős része anélkül tartotta megfellebbezhetetlen igazságnak, hogy a tartalmáról sokat gondolkodott volna. A brutális hibák és vétkek hosszú távon is hathatnak, a Fidesz kampányának idén tavasszal is meghatározó figurája lehetett a szálakkal és a figurákkal úgymond szakavatottan bábozó Gyurcsány. Hiába az idő múlása, a sztori működött, ha nem így lett volna, nem használták volna ennyire intenzíven, azért sem, mert ténybeli tény: az Orbán-féle műhelyekben mindent mérnek, a kormányzati politika alapját nem ideológiák, eszmék, magasztos célok határozzák meg, hanem a legszimplább számtan. Ha mindez esetleg zavarta is a DK elnökét az elmúlt években, fontosabb, hogy a szívóssága mellett volt még minimum két fontos erénye: a kíméletlenség és a türelem. A kíméletlenség akkor játszott szerepet, amikor skrupulusok nélkül hozzátette a magáét közvetlen riválisai megsemmisítéséhez. Az eredendően törpe törpepártokkal nincs miért foglalkozni, sosem volt kétséges, hogy az Együtt, a Párbeszéd vagy a Schiffer András utáni LMP nem sok sót fog megenni hosszabb távon. Érdekesebb történet az SZDSZ megszűnése – ha valaki még emlékszik rá: az egykori rendszerváltó nagypárt lett 2006–10 legnagyobb vesztese –, még izgalmasabb az MSZP eljelentéktelenítése, valamit az identitásától megfosztott Jobbik bedarálása és Márki-Zay Péter kiiktatása.

Mit csinált közben a Demokratikus Koalíció? Nőtt, növögetett, gyarapodott, stabilizálódott, és bár gigász nem lett belőle, mégis ő a legnagyobb balfelől. Minek köszönhető ez? Mindenekelőtt annak, hogy Gyurcsány Ferenc volt az egyedüli, aki nem egy ciklusban gondolkodott, és nem is abban, hogy Orbán Viktort most és csakis MOST kell legyőzni, mert ha nem sikerül, akkor rögvest beköszönt az apokalipszis. Mi sem jellemzőbb ezen a téren, mint a 2022-es választások előtti taktika. Ferenc számára rémes csalódást jelentett, hogy Dobrev Klárának nem sikerült behúznia az előválasztást – nem erre készült a família –, így amikor rájött, hogy a labilis és önfejű Márki-Zay Péterrel karöltve nem teremhet babér, mindent megtett, hogy az újsütetű rivális amortizációja is felgyorsuljon.

A Nyugat alkonya

Orbán Viktor kataklizmát jósol Tusnádfürdőn 2022 nyarán Fotó: Németh Dániel/444

Jó, de ha eddig alapvető igazságnak, úgyszólván axiómának véltük, hogy 2006 és következményei miatt a Demokratikus Koalíció nem lehet többé kihívója Orbán Viktornak és a Fidesznek, akkor mi okunk lenne arra, hogy ezen a feltevésen változtassunk? Pláne, hogy április 3. után joggal merülhetett fel: az orbáni konszolidáció végbement, ugyanis a konszolidáció nem azt jelenti, hogy mindenki csodásan érzi magát – az ellenzéki politikusok, a demokráciára és szabadságra vágyó fiatalok, a finom kezű entellektüelek és a masszív kritikai vénával megáldott újságírók is –, hanem azt, hogy

a hatalom üzemszerűen és már-már megdönthetetlenül működik, megy előre, mint a gép, fittyet hányva arra, hogy hullik a forgács, amikor vágják a fát.

A válaszért indokolt a legilletékesebbhez, a sokszoros magyar miniszterelnökhöz fordulnunk. Orbán Viktor idei tusványosi beszédében nemcsak a fajkeveredést helytelenítette, a vihart kavaró eszmefuttatás árnyékában más érdekességek is elhangzottak. Például arról, hogy 2030-ra összeomlik a Nyugat, addig kell felkészülni minden eshetőségre. Így lesz, vagy sem – és ha így, 8 év múlva-e, vagy korábban –, sarlatánság lenne megjósolni, de a miniszterelnök távlatos víziói nélkül is tudjuk, hogy kemény válság közelít. Részben az orosz–ukrán háború miatt, de anélkül is lekonyuló íven vagyunk megint, és könnyen lehet, hogy a küszöbön álló krízis sokkal jelentősebb lesz, mint az, amely megroppantotta a fél világot a nullanullás évek vége felé.

Készülünk

Gyurcsány Ferenc képes szembenézni a legkeményebb kihívásokkal is Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Eddig is tudtuk, hogy a mégoly konszolidált rezsimeknek sem kedveznek a kataklizmák, és eddig is feltételeztük, hogy az, ami megbillentheti Orbán Viktor hatalmát, életerős, összeszedett, stratégiai mélységű és perspektivikus lefutású belső törekvések híján kívülről érkezhet. Mérget ugyan erre sem vennénk ebben a pillanatban, nincs az a rezsicsökkentés-csökkentés, katamegszüntetés, fakivágás, világpolitikai és európai uniós tévelygés, ami haladéktalanul katasztrofális következményekkel járhatna – nem 2006-ot írunk, hanem 2022-t, más a történelmi, a kommunikációs és az „indulati” kontextus –, mindazonáltal nem árt rögzíteni: az egész elején vagyunk, és a kedves emberek-választók pénztárcája egyelőre nem sínylette meg sokkoló mértékben a fejleményeket. Ha megsínyli, borulhat minden, elvégre a fideszista tömeget sem csupán cirkusszal vették meg, legalább annyira kenyérrel is. Ez az, amitől Gyurcsány Ferenc azt hiheti, tartogat még számára valamit az élet, van oka készülni, eljöhet a nap, amikor fehér lovon bekocoghat Budapestre. Mármint képletesen szólva. Nem lehetetlen ez: felnőtt egy-másfél generációnyi szavazó, akiknek 2006 a világon semmit sem jelent, és akik tudatos élete során mindig Orbán Viktor volt a miniszterelnök. Az az Orbán Viktor, aki olyasmiket cselekedett és cselekszik, ami nem volt sem rokonszenves, sem felemelő. E fiatalok számára tizenkét év nyomasztóan sok. Persze a kataklizmák attól kataklizmák, hogy kiszámíthatatlan, mivel járnak, és amikor bekövetkeznek, mocskosul felgyorsul az idő. A rendszerváltást felidézve: egyfelől fél-egy évvel az 1990-es kormányalakítás előtt kis túlzással alig néhány ember ismerte Antall Józsefet, másfelől Pozsgay Imréből minden ellenkező törekvéssel szemben nem lett a Magyar Köztársaság elnöke.