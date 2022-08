Megveheted a boltban, jót is tenne a rezsiszámládnak, mégsem használhatod

A rezsicsökkentés korlátozása óta különösen megnőtt az egyébként is jelentős érdeklődés a pár panelből álló lakossági napelemes minirendszer iránt, amely viszonylag olcsó, egyszerű és csökkenti a villanyszámla összegét - írja a G7.hu

A termék használata az európai országokban általában csak bejelentéshez kötött, a magyarországi áramszolgáltatók álláspontja szerint azonban az ilyen eszközök használata biztonsági és technológiai okokból tilos. Ha valaki mégis áramtermelő készüléket dugna a konnektorba, azt figyelmeztetés után akár le is kapcsolhatják a közműhálózatról. A cikkből az is kiderül, hogy a termék egyszerű modulokból áll, műszaki boltokban megvásárolható és nem kell a telepítéséhez szakember. A névleges teljesítménye általában legfeljebb 800 watt, ami azt jelenti, hogy ideális körülmények között sem termel sok áramot, ezért tipikusan arra lehet csak jó, hogy „besegítsen” egy háztartás állandó napközbeni fogyasztóinak (hűtő, fagyasztó, villanybojler, légkondi, wifirouter). Az erkélynapelemek konnektorba dughatók, és napsütés esetén egy saját átalakítón keresztül táplálnak áramot a lakás hálózatába.

Az egységes uniós piacon az erkélynapelemet magyar magánszemély is megvásárolhatja külföldi boltokból, akár Németországból is, de a terméket magyar internetes boltban is lehet kapni. Németországban, – ahol az erkélynapelem használata 600 watthoz és egy speciális csatlakozóhoz kötött – egyébként most azért küzdenek, hogy 800 watt legyen a felső határ, és ne legyen szükség speciális csatlakozóra.

Erre kormányzati megoldás itthon nincs. De enyhítettek egy szabályon a társasházak és közös tulajdonú épületrészeknél használt napkollektoroknál/napelemes rendszereknél.

Az energiahatékonyság növelése érdekében kormányrendelet könnyíti meg a társasházak és közös tulajdonú épületrészek tulajdonosainak döntéshozatalát - írták a Fidesz Budapest Facebook-oldalán pénteken.



A jövőben a 100 százalék helyett elegendő a 75 százalékos tulajdonosi szavazattöbbség a napkollektorok, napelemes rendszerek telepítéséhez a közös tulajdonban álló épületrészek esetében.