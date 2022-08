Orbán Balázs szerint a tűzifarendelettel csak megújítják az erdőket

„Jelenleg úgy tűnik, hogy a Fidesz zöldfordulata, az erdőmentéses szlogenjeivel együtt egy hazugság volt. Hiába a sok szöveg, hiába a teremtésvédelem hangoztatása, az látszik, hogy a természetvédelem egy akadály a Fidesz számára és nem egy cél. (...) Tudom, hogy energiaváláság van. De a most kitermelt fával, majd jövőre lehet fűteni. Az erdőket pedig egyszer lehet tönkretenni” - írta Ungár Péter, az LMP frakcióvezetője a kormány tűzifarendeletéről, ami a gyorsabb fakitermelés érdekében felfüggesztette az eddigi természetvédelmi szabályokat.

Ungár felidézte, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója korábban azt mondta, erdősítéssel lehet leginkább harcolni a klímaváltozással szemben.

Ungár Péter Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Balázs kommentben reagált. Szerinte visszatetsző sugalmazás, hogy „az erdőgazdálkodást érintő, a napokban megjelent rendelet egyet jelent azzal, hogy a magyar erdőket mind egy szálig ki fogják vágni, mert az energiaválság miatt megnövekedett igényt a kormány a magyar erdők rovására akarja enyhíteni. Ez az állítás hamis, hiszen nincs is ilyen összefüggés. Mint te magad is írod, az idén kivágott fával csak jövőre lehet fűteni”.

A fideszes politikus szerint tehát a tűzifarendelet egyáltalán nem függ össze az energiaválság és a tűzifaigény enyhítésével. Pedig már a rendelet címében is benne van, hogy „a tűzifaigények biztosításához szükséges” szabályokról van szó. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is azzal érvelt, hogy rendkívüli intézkedésekre van szükség a családok biztonságos ellátása érdekében. Azt is állította, hogy a tűzifarendelet csak akkor lép életbe, ha a korábban tervezett fakitermelés nem lesz elegendő. Csakhogy a kormányhatározatban nincs ilyen kitétel.

Orbán Balázs szerint a kormány intézkedése valójában azt célozza, hogy új, egészségesebb erdők legyenek Magyarországon. Azt írta, mivel az elmúlt években csökkent a tűzifa iránti igény, az erdők jelentős része „túltartott erdő”, amik részben nem őshonos fajtákból állnak. „Ez az állapot nem fenntartható, ugyanakkor épp a korábbi évek csökkenő kereslete miatt nem lehetett gazdaságos körülmények között változtatni rajta. A megnövekedett kereslet viszont lehetőséget teremt, hogy a meglévő, túltartott erdőállomány minél nagyobb részét új, egészségesebb szerkezetű, életerős, őshonos fajokból álló, hosszú távon hasznosítható, tarvágás nélkül is megújítható erdőkre cseréljük. Ha ez nem történik meg, nem marad Magyarországon más, csak elaggott, pusztuló erdőség.”

Orbán Balázs Fotó: Németh Dániel/444

„Tehát a baloldali álhírekkel ellentétben szó sincs a magyar erdők kivágásról. Épp ellenkezőleg, a rendelet azok megújítását célozza. Emellett a kormány azon dolgozik, hogy egyetlen magyar háztartás se szenvedjen hiányt energiában.” „Ma a háztartások közel negyede fűt fával, a kínálat növelése a helyzetükön is segít. Ilyen helyzetben az ellenzéki politikusok felelőssége vitathatatlan. Lehet szándékosan hamis képet festeni a médiában s ezzel rövid népszerűségre szert tenni, de ahhoz, hogy Magyarországon mindig mindenkinek legyen tüzelőanyag télire, és közben ötven, száz és ezer év múlva is dús, őshonos fajokból álló erdőségek legyenek, ahhoz felelős, szakmai erdőgazdálkodás kell.”

Mi a baj a tűzifarendelettel?

Csütörtökön három szakértő, a WWF és az Ökológiai Kutatóközpont munkatársainak segítségével gyűjtöttük össze, miért látják tragikusnak a fakitermelés felpörgetését.

Többek közt azért, mert felfüggeszti a természetvédelmi törvénynek azt a részét, ami szerint a védett természeti területeken természetkímélőbb kitermelési módokat kell alkalmazni. Mostantól ezekben az erdőkben is mehet a tarvágás. Szakértők szerint most éppen a legértékesebb állományok eshetnek áldozatul, ellentétben azzal, amit Orbán Balázs állított.

A szakértők szerint a nem védett területekről is bőven növelhetnék a tűzifaellátást, amihez semmi szükség nem lenne a rendeletre. „Az erdők 40 százaléka védett, kérdés, hogy miért nem a maradék 60 százalékból akarják a tűzifát biztosítani? Nagyon sok akácos van, a tűzifaigényt elsősorban onnan kellene kielégíteni. Ez nem a tűzifáról szól. Olyan mintha ennek semmi köze nem lenne az energiaválsághoz” - mondta Aszalós Réka erdőökológus.