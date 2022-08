Gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat Salman Rushdie támadója ellen

A 24 éves Hadi Matar jelenleg előzetes letartóztatásban van, gyilkossági kísérlet és testi sértés vádjával gyanúsítják. A férfi pénteken támadt rá az india születésű Salman Rushdie-ra New Yorkban, egy irodalmi fesztiválon, Az írót késsel nyakon szúrta, miközben az előadást tartott. Ha Matart elítélik, a New York-i törvények szerint akár 25 évre is börtönbe kerülhet.

Salman Rushdie Fotó: HERBERT NEUBAUER/AFP

A 75 éves Rushdie-t akkor támadták meg, amikor előadásán arról beszélt, milyen fontos, hogy Amerika menedéket adjon a száműzött íróknak. Matar felrontott a színpadra, és még mielőtt lefoghatták volna, nyakon, illetve gyomron szúrta Rusdhide-t.

Rushdie-t helikopterrel szállították kórházba, ahol megműtötték. A Guardian cikke szerint az író mája sebesült meg, illetve egyik szemére valószínűleg elveszíti látását, ügynöke szerint ugyanis egyik karján megsérültek az idegek.

Rushdie az 1981-ben megjelent Az éjfél gyermekei című művével vált nemzetközileg ismert íróvá, majd negyedik könyve, az 1988-as Sátáni versek után több mint 10 évig kellett bujkálnia, mivel a kötetet istenkáromlónak tekintették egyes muszlim vallási vezetők. Irán akkori vallási vezetője, Homeini 1989-ben mondta ki a fatvát, és 3 millió dolláros vérdíjat is kitűzött az íróra. Ugyan az iráni kormányok azóta többször is elhatárolódtak az egykori ajatollah rendelkezésétől, a fatva hatályban maradt, sőt, egy vezető iráni vallási szervezet további 500 ezer dollárral meg is toldotta a vérdíjat 2012-ben. Rushdie a fatva után közel egy évtizedig bujkált, és rendőri védelem alatt élt.

Iránban hivatalosan nem reagáltak a Rushdie elleni gyilkossági kísérletre, de az állami befolyás alatt álló, keményvonalas lapok méltatták a támadót. A Vatan Emrúz című lap Kés Salman Rushdie nyakában címmel számolt be a támadásról, a Horaszán című napilap pedig azt írta, hogy „a sátán úton van a pokolba”. (Guardian/MTI)