Hétvégi olvasnivalók a lengyel-magyar kapcsolat lehetőségeitől a szigetes divattippekig

Jó reggelt, kedves olvasók, ismét szombat van, és mi ismét tálcán kínáljuk a lassan elmúló hét legfontosabb-érdekesebb cikkeit.

Tarvágó kormány

Fotó: Németh Dániel

A hét legnagyobb felzúdulást kiváltó belpolitikai történése a kormányrendelet volt, mely lehetővé teszi a fakitermelés felpörgetését, akár természetvédelmi területeken is. Szakemberek elemzése nyomán írtunk arról, hogy miért lehet tragikus következménye ennek a döntésnek, ahogy arról is volt szó, hogy ráadásul a rendelet ebben a formájában nem is fog tudni enyhíteni az energiaválságon.

Pénteken az LMP szervezésében több ezren tüntettek a rendelet ellen, ami nyomán írtunk arról is, hogy a kormányban amúgy számos erdőtulajdonos van a legutóbbi vagyonnyilatkozatok alapján.