Kövér László: A „cancel culture” képviselői, „a transzhumanisták támadják a nyugati emberek emlékezetét”

„A Kurultaj nemcsak a hun, türk rokontudatú népek ünnepe, hanem egyben üzenet és példa is minden nyugati és keleti nép számára, amelyből mindenki bölcsességet és önbizalmat meríthet.”

Az Országgyűlés elnöke mindezt szombaton mondta Bugacon, a lovas nomád hagyományőrző rendezvény megnyitóján, ahol úgy fogalmazott, „volt amikor a Kelet, máskor a Nyugat harapott belénk az elmúlt ezer évben. Így neveltek életre bennünket, ezért vagyunk ma is erősek és életrevalók”.

„A magyarok nem megtagadni, hanem mindig is összekötni akarták a Keletet és a Nyugatot” – mondta Kövér, utalva arra, hogy Magyarország ezért kapta a kompország elnevezést.

Ezután arról beszélt, hogy két háború is zajlik, úgy fogalmazott, az egyiket „a híradásokban orosz-ukrán háborúnak nevezik”, amelynek szerinte az a tétje, hogy „a nyugati és keleti nagyhatalmi politika tud-e a 21. századra stabilitást hozó új geopolitikai alkut kötni, vagy pedig a jelenlegi lokális konfliktust totális világháborúvá szélesítik, amelynek sem nyugaton, sem keleten nem lehetnek nyertesei, csak szörnyű vesztesei”. Szerinte „Ukrajna és Oroszország mellett már most vesztes egész Európa gazdaságilag, politikailag és erkölcsileg, és vesztesei a magyarok is”. Majd arról beszélt, hogy van egy másik háború is, amelynek célja „a teljes nyugati emlékezt kiirtása”. Szerinte a „cancel culture” képviselői, „a transzhumanisták támadják a nyugati emberek emlékezetét. Feladatuk, hogy minden létező emberi különbözőséget természetellenes módon felhasználva szembefordítsák egymással a fehér embert a feketével, a nyugatit a keletivel, a férfit a nővel, a fiatalt az időssel, a keresztényt a muszlimmal”.

Az MTI beszámolója szerint Kövér úgy fogalmazott, ezt „megtévesztő módon érzékenyítésnek nevezik, holott, amit tesznek, az valójában egy társadalmi méretű amnézia, vagyis emlékezet-, érték-, tudat- és identitásvesztés előidézésére tett kísérlet, hogy mindenki irányítható, eladósítható, valamint tulajdonától megfosztható legyen”. Az Országgyűlés elnöke szerint „meg akarnak fosztani bennünket szabadságunktól és jogunktól ahhoz, hogy megőrizzük hitünket, hagyományainkat és kultúránkat, egyéni és közösségi méltóságunkat, hogy azok maradhassunk, akik vagyunk”. Gondolatmenete aztán visszacsúszott a „szellemi bérgyilkosokhoz”, akiknek „gazdái és felbujtói a finanszírozók, a globálisan megszerveződött magánhatalmi pénzügyi érdekcsoportok, amelyek minden közérdeket képviselő államot és minden hagyományos közösséget ellenségüknek tekintenek”.

Beszédét aztán azzal fejezte be, hogy ha a brüsszeli uniós vezetők, „egyszer megtisztelnek bennünket őszinte érdeklődésükkel, megtanulhatják annak a török közmondásnak az igazát, amely szerint »ha a lóra fel nem szállsz, ne lendítsd a lábad«”. aztán még hozzátette, hogy az uniós vezetők „velejéig elhibázott szankciós politikájának az lesz az eredménye, hogy önmagukkal együtt az egész európai gazdaságot is porba rántják”. (MTI)