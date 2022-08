Rushdie lélegeztetőgépen van, nem tud beszélni

Salman Rushide ügynöke „nem tudott jó hírekkel szolgálni”: a BBC beszámolója szerint a New York-i rendezvényen megkéselt világhírű író lélegeztetőgépen van, és képtelen beszélni. Andrew Wylie azt is közölte, hogy Rushdie lehet, hogy el fogja veszíteni az egyik szemét, és az írónak súlyosan megsérült a mája is.

A rendőrség a pénteki támadás után egy New Jersey államban élő férfit, a 24 éves Hadi Matart vette őrizetbe. Hivatalosan egyelőre nem közöltek semmit a lehetséges indítékokról, de minden beszámoló kitér az 1989-ben kimondott fatvára, amikor a Sátáni versek című művéért Irán akkori vallási vezetője, Homeini ajatollah gyakorlatilag halálra ítélte az írót.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A pénteki támadás során megszólalt Rushdie beszélgetőpartnere, Henry Reese is, akit kisebb fejsérülésekkel szállítottak kórházba. Reese egy olyan nonprofit szervezet alapítója, amely menedéket nyújt íróknak, akiknek üldöztetés miatt kellett elmenekülniük hazájukból.

Rendőrségi beszámolók szerint a támadás után a rendezvény szervezői, illetve a közönség egy része fogta le a támadót, akit aztán a rendőrök őrizetbe vettek. A férfit állítólag még ekkor is igyekezett tovább késelni, öten próbálták lefogni, miközben próbálta ismét megszúrni Rushdie-t.

Az indiai születésű Rushdie az 1981-ben megjelent Az éjfél gyermekei című művével vált nemzetközileg ismert íróvá, majd negyedik könyve, az 1988-as Sátáni versek után több mint 10 évig kellett bujkálnia, mivel a kötetet istenkáromlónak tekintették egyes muszlim vallási vezetők. A kötet miatt Rushdie-ellenes tüntetések is zajlottak, a könyv japán fordítóját 1991-ben meggyilkolták, míg az olasz fordítót, illetve a norvég kiadóját megtámadták, de ők túlélték a merényletkísérletet.

Irán akkori vallási vezetője, Homeini 1989-ben mondta ki a fatvát, és 3 millió dolláros vérdíjat is kitűzött az íróra. Ugyan az iráni kormányok azóta többször is elhatárolódtak az egykori ajatollah rendelkezésétől, a fatva hatályban maradt, sőt, egy vezető iráni vallási szervezet további 500 ezer dollárral meg is toldotta a vérdíjat 2012-ben.