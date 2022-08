Halálosan megfenyegették a Salman Rushdie mellett kiálló J. K. Rowlingot

J. K. Rowling 2019 decemberében, a New York Hilton Midtown épületében Fotó: Dia Dipasupil/AFP

Vasárnap a skót rendőrség közleményben számolt be arról, hogy nyomozást indítottak J. K. Rowling megfenyegetése ügyében.

Rowling a Twitteren fejezte ki együttérzését Salman Rushdie mellett, akit megtámadtak egy New York-i pódiumbeszélgetésen, és életveszélyesen megsebesítették.

Erre a bejegyzésre kapta azt a választ egy pakisztáni profilról, hogy „ne aggódj, te leszel a következő”.



Rushdie-t Iránban fatvával sújtották, és üldözik 1988-ban megjelent Sátáni versek című regénye miatt; a fejére 1989-ben 3 millió dolláros vérdíjat tűztek ki, és sokáig bujkálnia kellett.

A támadó – a New Jersey állambeli Fairview-ban élő, libanoni származású, de Amerikában született –, a 24 éves Hadi Matar szombaton ártatlannak vallotta magát. Matar közösségi oldalai alapján síita radikálisokkal és az iráni Forradalmi Gárdával is szimpatizált.

Rushdie-t már levették a lélegeztetőgépről, de egyik szeme világát elveszítheti, a karjában idegsérüléseket szenvedett, a mája is sérült. A fia arról számolt be vasárnap, hogy már beszélni tudott, sőt viccelődött is.

A Reuters szerint a Rushdie elleni támadás megosztja az iráni társadalmat, a közösségi médiában sokan elítélik, de rengetegen örültek is a történteknek. (Reuters/AP)