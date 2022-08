Kúria: Elfogult volt a Fővárosi Kormányhivatal vizsgálata a Pesti úti idősotthon ügyében

Müller Cecília országos tisztifőorvos érkezik a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonába 2020. április 9-én Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

2020-ban, a koronavírus járvány közepén a magyar kormány jelentős energiákat fordított arra, hogy az elhibázott járványkezelés felelősségét legalább részben átháríthassa egyes ellenzéki önkormányzatokra, mindenek előtt a fővárosi önkormányzatra.

A kampány egyik központi helyszíne volt a Pesti úti idősek otthona, ahol a szociális intézmények közül először jelent meg a koronavírus. A betegség feltűnéséről a fenntartó önkormányzat számolt be, ugyanitt Karácsony Gergely főpolgármester akkor azt is jelezte: komoly kockázata van annak, hogy az intézménybe úgy kerülnek vissza a gyakran kórházi ápolásra szoruló lakók, hogy nem tesztelik őket.

Az ügyre rárepült a kormánysajtó, a Fidesz-kommunikáció és az összes kormánypárti beszélő fej, azzal vádolva a fenntartót, hogy nem törődik a szociális intézmények higiéniai körülményeivel, nem biztosított elegendő védekezéshez szükséges eszközt a létesítmény részére, és emiatt terjedt el a betegség az intézményben.

A fideszes Sára Botond vezette Budapest Főváros Kormányhivatala vizsgálatot is indított az ügyben 2020. május 4-én, és két héttel később annak eredményét nyilvánosságra is hozta. Ebben azt írta: „az intézmény engedélyezett és valós létszámához mérten is kevés az ápolók, gondozók száma. A 109–126 fős elvárt létszám helyett csak hatvan gondozó, ápoló dolgozik, vagyis nem megfelelő a gondozottak ellátása, mely a járványügyi helyzetben különösen aggasztó, de azon kívül is elfogadhatatlan.”

Az önkormányzat a kormányhivatal kizárását kérte az eljárásból elfogultságra hivatkozva, de ezt az illetékes Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) elutasította.

Az EMMI ehelyett kötelezte a fenntartót, hogy kilencven napon belül intézkedjen „az ellátottak életét, testi épségét, egészségét súlyosan veszélyeztető ápolói, gondozói létszámhiány megszüntetése érdekében”. Válaszul az önkormányzat a hivatali végzést és a minisztériumot is beperelte.

A Fővárosi Törvényszék az önkormányzatnak adott igazat, és 2021. november 30-án kimondta, hogy a kormányhivatal elfogultan járt el, egyben kötelezte a minisztériumot egy új ellenőrző szerv kijelölésére, továbbá megsemmisítette mind a hivatali határozatot, mind a minisztériumi végzést.

A Szabad Európa a végzésre hivatkozva azt írja, hogy az indoklás arról szólt, hogy nem vehet részt olyan személy a vizsgálatban, amelynek elfogulatlansága megkérdőjelezhető. Erre utaló körülmény volt, hogy a kormányhivatal már azelőtt nyilvánosságra hozta álláspontját, hogy például a fenntartóval fel sem vette a kapcsolatot.

Hiába fellebbezett az Emmi, a Kúria március 21-én azt jogerősen elutasította, ezután pedig a minisztérium az új vizsgálat lefolytatására a Pest Megyei Kormányhivatalt jelölte ki. A vizsgálat májusban el is indult. (Szabad Európa)