Ősmagyar flow & vibe

Jó reggelt, új hét, új lehetőségek

Kezdésnek itt van négy cikk, amit külön is ajánljunk:

Élet itthon

Fotó: Németh Dániel

Interjúval kezdtük a hétfőt: Kele János focibloggerként vált ismertté itthon, de valójában mindig is a politikába készült. Pár hete pedig be is került az újraszervezett Momentum elnökségébe.

A tüntetés ugyan pénteken zajlott, de szombaton jelent meg videóriportunk az LMP által szervezett tiltakozásról a fakivágások ellen, melyen több ezren jelentek meg.

Látszódik az is, hogy a benzinkutak egyre nehezebben viselik az árstop jelentette nyomást: kollégánk vasárnapi villámkörképe alapján délelőtt sehol sem volt normál benzin a Moszkva tér környékén, és 3 kútból 2 be is zárt. Azt amúgy lehet tudni, hogy a kialakult helyzet miatt több benzinkút is üzemszünetet tart augusztus 19-én és 20-án.