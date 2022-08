Ingyenessé tették a menstruációs termékeket Skóciában

Tegnaptól minden közintézményben bárki számára ingyenesen hozzáférhetők a menstruációs termékek, köztük a tamponok és a betétek Skóciában.

Monica Lennon, a skót munkáspárt képviselője még 2019 áprilisában nyújtotta be a „Period Products” törvényjavaslatot, ami a menstruációs szegénység felszámolását kívánja elősegíteni. Egy idei felmérés szerint Skóciában az egyedülálló nők közel 20 százaléka él relatív szegénységben, és komoly gondot okoz nekik a menstruációs higiéniai termékek beszerzése.

Proud of what we have achieved in Scotland. We are the first but won’t be the last. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🩸🙌#PeriodDignity #FreePeriodProducts #MenstrualJustice follow @Period_Poverty for updates. https://t.co/8bFTML3MkK