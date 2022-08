Nem tud megállapodni a kedvezményes villamosbeszerzésről a főváros és a kormány, novemberben lejár a határidő

2014-ben, 8 évvel ezelőtt született meg az a keretszerződés, amely szerint igen kedvezményes áron 124 új villamost vásárolhat Budapest. Ebből 51-et még nem vett meg a főváros. 2020 novembere óta húzódik ugyanis a kormány és Budapest közötti összefeszülés azon, hogy miből vegyék meg ezeket a villamosokat. Az új járművek kedvezményes vásárlásának végső – kitolt – határideje novemberben lejár.

A kedvezményes villamosbeszerzésre még Tarlós István főpolgármestersége és Vitézy Dávid BKK-vezérsége idején kötöttek szerződést.

A BKK kérdéseinkre most azt írta, a villamosok megvásárlásához szükséges több mint 35 milliárd forint nem áll rendelkezésre a fővárosi költségvetésében, ezért állami pénzügyi segítségre volna szükségük, vagy fejlesztési hitelből tudnának vásárolni a villamosokat, amihez megint csak a kormány engedélye kellene. Amit az nem ad meg.

Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője erről azt írta: a kormány 2020. novemberi határozatában kifejezetten támogatta, hogy az új villamosokat megvehesse Budapest. A határozatban az állt, hogy a Tarlós István főpolgármestersége alatt felvett 100 milliárd forintos Európai Beruházási Bank (EIB) hitelkeret 61 milliárd forintos fennmaradó részét kell erre fordítani, amely átszállt a Karácsony Gergely-féle vezetésre.

A forrás egy részét azonban már Tarlós István főpolgármestersége alatt allokálták, míg a másik részét a jelenlegi vezetés használta fel egyéb célokra, például a Lánchíd, a Széna tér és a Blaha Lujza tér felújítására – mondta a 444-nek Kiss Ambrus, Budapest általános főpolgármester-helyettese.

Ezért egy újabb, 70 milliárd forintos EIB-hitel felvételét terjesztette elő a Karácsony-kabinet, ebből fedezték volna az 51 szóban forgó villamos megvásárlását és egyéb környezetvédelmi és infrastrukturális fejlesztéseket is. Ezt be is terjesztették a banknak, a kormány azonban nem írta alá a kérelmet, hanem ragaszkodott hozzá, hogy vegye meg a főváros a villamosokat az eredeti 61 milliárdos hitelből.

A hiteltervezetet a kormány indoklás nélkül utasította el, így ez a történet 2020 novemberében véget is ért – kommentálta a fejleményeket Kiss Ambrus.

Hogy miért, arról Fürjes Balázs – akkor még Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárként – azt nyilatkozta: a kormány nem támogatja a főváros eladósítását.

Az 51 CAF, amely körül megy a huzavona

A másodikként Budapestre érkezett CAF villamos még 2016 márciusában Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A BKK és a spanyol gyártó, a CAF 2014-ben írt alá szerződést 37 és opcionálisan további 87 villamos vásárlására. A szerződés jelentősége, hogy az azóta jócskán megdrágult villamosokat a város az akkori, kedvezményes, 2014-es áron rendelhetné meg most is, bonyolult tendereztetési procedúra nélkül.

Az opcióból azóta még 2014-ben újabb 10, illetve 2017-ben, szintén Tarlós idejében további 26 villamost hívott le a BKK. A Karácsony-éra lassan 3 éve alatt viszont nem sikerült újabb lehívást kicsikarni. A CAF-fal kötött szerződés módosításával a határidő lejártát sikerült kitolnia a BKK-nak fél évvel, idén november 17-ig. Ezután viszont elúszik a kedvezményes lehetőség.

Történik mindez annak a körülménynek az árnyékában, amely szerint a ma közlekedő 610 budapesti villamos mintegy 80 százaléka magas padlós, életkoruk jórészt meghaladja a 40 évet, de van, amelyik 50 évnél is idősebb.

Az utolsó remény: EU-s pénz

2012 óta kizárólag a kormány engedélyével vehetnek föl hitelt az önkormányzatok, a főváros tehát biztosan nem fog tudni anélkül banki forrást szerezni.

A másik lehetőség az európai uniós támogatás. Jelenleg ugyan úgy áll, hogy az EU felfüggeszti Magyarország számára a támogatásokat a jogállamisági aggályok miatt, mégis ez lehet a főváros utolsó reménye.

Tatra villamos a Margit körút és a Török utca sarkán 2016 januárjában Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A villamosok lehívásához szükséges fedezetet a legkézenfekvőbb módon a kohéziós alapból vagy az RRF helyreállítási alapból lehetne előteremteni, ám ez is a magyar kormány döntésén múlik – mondta az ügyről Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke.

A közeli napokban kell a magyar kormánynak benyújtania az utolsó dokumentumokat, azok alapján dől el, hogy megkapjuk-e az uniós forrásokat. Ha az úgynevezett partnerségi megállapodást megkötik, akkor nyílik meg a lehetőség operatív programok és azokhoz kapcsolódó projektek benyújtására – mondta Dorner. A szakember szerint nem lehet a végtelenségig akadályozni a budapesti beruházásokat.

Amennyiben mégis kapna Magyarország uniós forrásokat, az EU várhatóan ki fogja kötni, hogy ne zárhassák ki a pénzelosztásból teljesen a fővárosi önkormányzatot – ahogyan ehhez ragaszkodtak az előző, 2014–2020-as uniós pénzügyi időszakban is.

Dorner szerint tehát az lenne a legkézenfekvőbb megoldás, ha a fővárosi villamosvásárlást rátenné az uniós pályázati listára a kormány.

Használt villamosokkal is próbálkoztak

A főváros és a BKV vezetése tisztában van azzal, hogy az egyre öregedő állomány elavult, az 50 év körüli járművek cseréjére ideális megoldást új villamosok beszerzése jelentene, írta lapunknak a BKK.

Ennek első lépéseként az 51 új CAF lehívási lehetőségére fókuszálnak továbbra is, de vizsgálják az opción túli új villamosok beszerzésének lehetőségét, és tenderek előkészítésén is dolgoznak. Mindezen túl felkutatják azokat az Európában fellelhető használtvillamos-kontingenseket, amelyek megfelelnek a budapesti pályahálózatnak, és várható az értékesítésük a közeljövőben.

Emlékezetes: a BKV használt járművek vásárlására is tett kísérletet, de ez sem járt sikerrel. A cég Frankfurtból vett volna ilyen villamosokat, ám a beszerzést a Közbeszerzési Döntőbizottság elkaszálta, és megbüntette a BKV-t, onnantól pedig a fővárosi cég hivatalosan is lemondott a tervről.

Veterán Ganz a 24-es vonalon Fotó: Ralf Roletschek/Wikipedia

A Solaris trolikat legalább sikerült megvenni

A Solaris trolibuszok megvásárlását ugyanakkor végül megoldotta a főváros, mégpedig saját forrásból. A járművekre a villamosokhoz hasonlóan 2014-ben, Tarlós és Vitézy idejében kötött szerződést a BKK, eredetileg 24, valamint opcionálisan további 84 darab megvásárlására.

A szerződés 2021 novemberében járt le, a határidő előtt a városvezetés megrendelte mind a 48 akkor még lehívható trolibuszt. 210 millió forintot a 2022-es, 9,6 milliárd forintot a 2023-as fővárosi költségvetésből biztosítottak erre a célra.

A cikket Zelki Benjámin írta.