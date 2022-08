Százezres támogatást kér a szülőktől a rezsiköltségek miatt egy óbudai gimnázium

A megemelkedett rezsiköltségek miatt kérdőívet küldött a szülőknek az óbudai Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium igazgatója, hogy felmérjék, kik azok, akik hozzá tudnának járulni a villany- és fűtésszámlához a pár hét múlva kezdődő tanévben, írja a Telex.

A lap birtokába jutott levél szerint az iskola 101 302 forint egyszeri, egyösszegű támogatást kér a szülőktől, az igazgató szerint így tudnák fedezni a megnövekedett rezsiköltséget, és megtarthatnák a tantermi oktatást. Berczelédi Zsolt, az iskola igazgatója a Telexnek megerősítette, hogy elküldték a levelet a szülőknek, és azt mondta, kötelezettség nélkül felmérik a lehetőségeket.

„Jelenleg a kormányzat részéről egyeztetések folynak az egyházakkal a helyzet megoldására” – mondta Berczelédi. Az iskolaigazgató azt is mondta, nem jelent hátrányt, ha valaki nem tudja kifizetni a százezres hozzájárulást. „Már most jelentkezett olyan szülő, aki több gyermek helyett is át tudja vállalni a költséget, ezért indítottuk a felmérést, hogy megtudjuk, melyik család mennyivel tudja támogatni anyagi lehetőségeihez mérten a kezdeményezést”.

Az iskola szeretné elkerülni, hogy digitális oktatásra kelljen átállni. „Mentálisan kifejezetten rosszat tesz az elszigeteltség a gyerekeknek, az online oktatás hatékonysága pedig messze elmarad a tantermi oktatáshoz képest” – mondta az igazgató.

Az energiaválság miatt a kormány nyár közepén hirdetett energia-vészhelyzetet. Ez az iskolákat is érinti, a Belügyminisztérium július végén levélben kérte a tankerületeket, hogy mérjék fel az iskolában a gázról a fatüzelésre való átállás lehetőségét.