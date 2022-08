Újabb robbanások a Krímben

Robbanások ráztak meg egy katonai bázist az Oroszország által 2014-ben annektált Krím-félszigeten, írja a BBC. Az oroszok közlése szerint kora reggel tűz ütött ki egy ideiglenes lőszerraktárban, ez okozta a robbanásokat, de még vizsgálják, mi áll pontosan a háttérben. A minisztérium szerint nincsenek komoly sérülések, de egy oroszok által kinevezett tisztviselő két sebesültről nyilatkozott.

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök tanácsadója a Twitteren azt írta, a Krím normális esetben a Fekete-tengerről, a hegyekről és a turizmusról szól, az oroszok által elfoglalt Krím viszont a raktárrobbanásokról és a behatolók, tolvajok fokozott halálozási kockázatáról. „Demilitarizáció folyamatban.”

Ukrajna tehát nem vállalta, de nem is tagadta, hogy köze lenne az esethez. Hasonló utalásokat láthattunk múlt héten is, miután robbanások történtek az oroszok krími légitámaszpontján. Akkor az ukrán védelmi minisztérium megüzente az oroszoknak, hogy hiba volt a krími tengerpartra menni nyaralni. Elképzelhető, hogy ha valóban az ukránok állnak a robbanások mögött, akkor ez a régen beharangozott herszoni ukrán offenzíva kezdete is lehet.

Címlapkép: STRINGER/REUTERS