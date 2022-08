Kína is részt vesz az orosz Vosztok hadgyakorlaton

Kína is ott lesz nagyszabású orosz Vosztok (Kelet)-2022 hadgyakorlaton augusztus 30. és szeptember 5. között, jelentette be szerdán a pekingi védelmi minisztérium. A gyakorlaton orosz csapatok mellett indiai, fehérorosz, mongol és tádzsik katonák is részt vesznek.

Peking ugyanakkor azt mondta, hogy a kínai részvételnek a hadgyakorlaton nincsen köze a jelenlegi nemzetközi és regionális helyzethez, az sokkal inkább egy évek óta hatályos kétoldalú megállapodás részét képezi.

Hadgyakorlatozó kínai repülők Tajvan körül. Fotó: GONG YULONG/Xinhua via AFP

„A cél a gyakorlati és baráti együttműködés elmélyítése a résztvevő országok hadseregeivel, javítva a stratégiai összehangolást és erősítve a különböző biztonsági fenyegetések elleni készültséget" - olvasható a tárca állásfoglalásában.

Legutóbb 2018-ban tartottak Vosztok hadgyakorlatot, amelyen Kína akkor első alkalommal képviseltette magát. Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök hivatali ideje alatt szorosabbá vált Peking és Moszkva viszonya. Röviddel az Ukrajna elleni orosz háború megindítása előtt Moszkva és Peking minden korábbinál szorosabb partnerséget jelentett be. (MTI)