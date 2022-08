Több nagyvállalat és kormányhivatal belső levelezését szivárogtatta ki egy környezetvédelmi hackercsoport

A Guacamaya hacktivista (hacker és aktivista) csoport azt állítja magáról, hogy feltörték több bányászati és olajvállalat, valamint kormányhivatal belső levelezését Közép- és Dél- Amerikában, hogy szabotálják a régió természeti erőforrásait kizsákmányoló nagyvállalatokat.

A hackerek hozzájutottak a kolumbiai kormányhivatal adataihoz, ahol a szénhidrogénanyagokat adminisztrálják és szabályozzák, de beférkőztek a guatemalai Környezetvédelmi és Természeti Erőforrások Minisztériumának belső rendszerébe is. Emellett állításuk szerint feltörték még a New Granada Energy Corporation kolumbiai olajtársaság, a Tejucana brazil bányavállalat, az Oryx Resources venezuelai olajtársaság, az ecuadori állami bányavállalat (ENAMI EP) és a Quiborax - a világ harmadik legnagyobb, chilei székhelyű bórsavtermelője - felületeit is.

Az argentin YPF olaj- és gázipari vállalat egyik dolgozója megtisztítja a kiömlött olajat Cullenben, Chilében. Fotó: FRANCESCO DEGASPERI/AFP

A hacktivisták több ezer belső e-mailt szivárogtattak ki a Distributed Denial of Secrets és az Enlace Hacktivista hackeroldalakon keresztül. Ezeket a webhelyeket azért hozták létre, hogy dokumentálják a hackerek történeteit, és oktatóanyagokat is publikálnak. A csoport egy kiáltványt is közzétett spanyolul, „Mi nem a természet védelmezői vagyunk, mi vagyunk a természet" jelmondattal, amiben azt írják:

„Öt évszázadnyi népirtás, terrorizmus, fosztogatás és Abya Yala (az őslakosok által használt név a Kolumbia északnyugati része és Panama délkeleti része közötti területre) megsértése, öt évszázadnyi harc és ellenállás. [...] A Globális Észak 1492 óta zajló civilizációs projektjével és az észak-amerikai imperializmusnak engedelmes államok létrehozásával Abya Yalát a természeti erőforrások spájzává változtatta. [...] Arról álmodozunk, hogy visszatérhessünk a tiszta napokhoz, harmóniában és békében élhessünk anyánkkal: a földdel."

A Vice megkereste a szóban forgó cégeket és kormányzati szerveket, az esetet még senki sem kommentálta.