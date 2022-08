Egyre inkább úgy tűnik, hogy az ukránok kezdik diktálni a háború menetét

Komoly hatással voltak az orosz hadsereg lelkiállapotára a robbanások, melyek az elmúlt napokban rázták meg a Krím-félszigetet. Bár a hivatalos moszkvai magyarázatok szerint ezeket vagy hanyagul tárolt lőszerek detonációi, vagy szabotázsakciók okozták, a másodlagos nyilvánosságban már terrorcselekményekként igyekeznek ábrázolni őket, írja friss elemzésében az Institute for the Study of War (ISW).

Az ukrán hadsereg 126. függetlenített területvédelmi dandárának katonái gyakorlatoznak a Fekete-tenger partvidékén 2022. augusztus 17-én. Az ukrán hadsereg hónapok óta készíti elő nagy hadműveletét a déli fronton, ahol a cél a megszállt Herszon megye nyugati részének visszafoglalása Fotó: OLEKSANDR GIMANOV/AFP

A pletykát nem csupán a Telegramon aktív nacionalista katonablogger közeg terjeszti. Szergej Akszjonov, a krími kollaboráns közigazgatás vezetője a helyi FSZB-re hivatkozva augusztus 17-én azt állította, hogy az orosz nemzetbiztonság felszámolta a Hizb ut-Tahrir fundamentalista iszlám politikai csoport több sejtjét Dzsankojban és Jaltában. Akszjonov ezután azzal vádolta az ukrán vezetést, hogy koordinál a Hizb ut-Tahrirral, de erre semmilyen bizonyítékkal nem szolgált. Az ISW szerint a cél az ukrán partizánok összemosása lehet az iszlamista szélsőségesekkel annak érdekében, hogy bizonytalanságot keltsen Ukrajna nyugati szövetségeseiben.

Hivatalosan ugyan az ukrán vezetés sem vállalta fel ezeket az akciókat, de szinte minden kétséget kizáróan biztos, hogy az ukrán erők követték el őket, még ha az továbbra is kérdéses, hogy pontosan hogyan. Az elmúlt napokban komoly csapás ért két orosz légitámaszpontot, emiatt a haditengerészet alárendeltségébe tartozó légierő gépeit hátrább vonták, részben Oroszországba. Vagyis messze a frontvonalaktól, ahonnan kevésbé lesznek képesek érdemben támogatni az orosz műveleteket. Emellett támadás érte Dzsankojban az oroszok egyik fő logisztikai csomópontját, ahonnan a Zaporizzsja megyét megszálló alakulatokat látták el.